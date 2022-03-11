智破騙局！莊鍶敏反詐騙成功　冇被呃錢反而有錢賺

藝人莊鍶敏（Jacquelin）成功反詐騙？她透露近日收到不少兼職電話訊息，因感無聊，逐決定「親身」應徵，透過手機先後「任職」兩個兼職，對方不約而同要求她到社交平台畀like及網購搶貨，她獲得小利，繼而就被游說入錢到戶口便可賺得更大利潤，模式一模一樣。她前日拍片講述自己的經歷，自言不蠢，她拒絕過數後，對方便不再理會她，說時七情上面，表示證明不到對方詐騙，因冇被呃過錢，但她在完成第一項兼職工作後獲利300元，故笑言可能反詐騙成功。她說：「唔知個騙徒會唔會好嬲呢？畀我食咗啲餌，但係我又唔上釣。」

另外，剛拍完無綫劇《法言人》的她，暫未有新工作，不想「長期放假」呆在家，好想飛台灣會夫。她透露與老公兩地分隔超過4個月，因辦網上簽證排長龍等候，她說：「大S（徐熙媛）老公（具俊曄）都去到台灣，我一直搞唔到。（唔開心？）係咪好嬲呢？諗住過台灣兩個月，其實兩地都要做隔離檢疫，加埋差不多成個月，但點都好，飛就酒店隔離，唔飛留港就係留喺『屋企隔離』，因為冇嘢做又唔會出街。」笑言見老公對她來說十分緊急，希望能酌情處理。