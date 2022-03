女神級的陳瀅向來被指有「真空癮」,因過往她網晒的旅行相中,常被懷疑是真空上陣,今日(11日)她分享昔日在巴黎拍下的舊照來一止「旅行癮」,頭兩張相都冇特別,但去到第三張相,大批網民留言狂呼血流不止!相中的她以吊帶短裙上陣,低胸兼大露背,高衩設計更可「晒月光」,一展「優質股」,更有「步步驚心」的效果,隨時走光!這張側身相,明顯她是上身零打底,真空上陣,響應Free the Nipple!

其實這輯相是在2019年拍下的,當時陳瀅已網晒同款造型的相片並掀起熱話,就連好友蔡思貝都留言:「I want to see more!」怎料原來有「續集」,今次這張相是「滄海遺珠」,從未曝光,當然又引起網民熱議,相片上載只是一小時,已吸Like超過1萬3千個!