歐美脫星　鬥騷S曲線

每個男人都鍾意身材火辣嘅索女，胸大腰幼籮又趷，呈現出迷人嘅S曲線，相當吸引！今日就搵嚟兩位歐美性感S形女神Jenny McClain及Haley Cummings，等大家用眼睛品評一下，睇吓邊個最夠「S」？

人氣裸模

裸模界有唔少美乳女神，只係要講到既有巨乳又有美貌嘅話，Jenny McClain絕對係其中之一。喺捷克布拉格出生嘅佢，自細夢想成為模特兒，可惜高中畢業後，身高僅得160cm，未達模特兒標準，不過為咗達成夢想，佢仍然鼓起勇氣向幾間模特兒公司自薦，結果統統都冇下文。雖然佢生得唔夠高，但係胸部發育良好，擁有一對激凸F奶，配埋38吋巨躉，身材夠晒火辣，因而吸引到裸模經理人公司邀請拍裸體寫真，不過佢當時一口拒絕。

之後，佢做過酒店客戶主任及咖啡店服務員，但係始終覺得呢啲工作唔啱自己，呢個時候佢就想起當日收到嘅裸模經理人嘅卡片，決定聯絡對方，結果喺2006年出道，憑住前凸後趷嘅身材，成為紅遍歐美嘅人氣裸模。

Jenny McClain

出生日期：1986年3月25日

身高：160cm

三圍：36F-26-38

跳艷舞出身

雖然美國四仔界有眾多巨乳脫星，但係當中有唔少係經過後天加工，故此Haley Cummings憑住一對純天然巨乳登場時，令四仔迷相當驚喜！喺美國佛羅里達州出生嘅佢，有傳聞話佢係人氣美國脫星Marilyn Scott嘅表妹，透過對方介紹而投身四仔界。不過Haley Cummings就澄清同對方冇親戚關係，稱自己係被星探發掘而入行，更坦言拍四仔係為咗搵錢。

原來入行前，佢已經係兩孩之母，為咗賺錢養家，喺一間俱樂部表演跳艷舞，憑住火辣身材及標致樣貌，被四仔星探發掘。佢表示由於當時跳艷舞嘅收入唔算太多，喺豐厚片酬嘅利誘下，便決定投身四仔界，並為著名片廠Brazzers演出處女作《Baby Got Boobs #5》，以天然巨乳迷倒四仔迷，成為炙手可熱嘅脫星。

Haley Cummings

出生日期：1991年3月22日

身高：166cm

三圍：34F-26-37

第1回合

鬥胸器

Jenny McClain同Haley Cummings都為胸前有料之人，前者對車頭燈達36F之巨，而後者亦有34F，但如果睇埋胸形嘅話，Haley Cummings更為渾圓及有彈性，最重要係乳搖效果極佳，所以呢個回合勝。

第2回合

鬥巨躉

巨乳配巨臀先係完美配搭，試諗吓，如果身材上大下細，係咪唔合比例先？絕對會令觀感大打折扣。睇番Jenny McClain嘅臀圍達38吋之巨，名副其實上下齊料。而Haley Cummings亦唔弱，擁有37吋巨躉，但就係差1吋輸咗。

第3回合

鬥人氣

Jenny McClain作為一位紅遍歐美嘅裸模，更踩入影視界發展，足見人氣高企。而Haley Cummings每套作品都會登上熱銷排行榜，更喺多個四仔頒獎禮獲得提名，人氣同樣十足呀！

實至名歸

可能有人會話，雖然Jenny McClain同Haley Cummings同樣擁有F Cup巨乳，分量十足，但係日本AV界都有唔少G Cup以上嘅女優，所以佢哋對胸器都唔係好勁啫！咁諗就大錯特錯喇！皆因美規同日規罩杯計法唔同，美規嘅F罩杯即係日規嘅G罩杯或以上，故此稱佢哋做乳神絕對係實至名歸。事實上，兩位巨乳女郎各有魅力，真係好難話邊個索啲，可謂平分秋色。