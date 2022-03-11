【日本奧斯卡】《Drive My Car》掃8獎 有村架純首封后

日本影壇年度盛事《第45屆日本奧斯卡》頒獎禮今日(11日)舉行，由上屆影后長澤正美夥拍男主播羽鳥慎一擔任主持，有份角逐最佳女配角的女星石原聰美，現正為金融才俊老公佗第一胎，她穿上粉紅色鬆身裙，挺肚行紅地氈。

入圍本月底美國奧斯卡的話題片《Drive My Car》橫掃8獎，包括最佳電影、最佳劇本等，導演濱口龍介成最佳導演，男主角西島秀俊亦憑該片勇奪影帝，他表示在311東日本地震發生11年後的日子，憑講述靈魂再生故事的作品奪獎，令他更感意義重大。

有村架純則憑《她和他的戀愛花期》，擊敗天海祐希、永野芽郁、吉永小百合等首度封后。她從長澤手中接過獎座，感動得聲震震，多謝拍檔菅田將暉及台前幕後，表示因身邊有支持的人，才讓她可以繼續做最喜歡的演戲。

《孤狼之血 LEVEL2》的鈴本亮平與《那些得不到保護的人》的清原果耶成最佳男女配角。最佳動畫則由《新・福音戰士劇場版：終》奪得。菅田將暉則獲由外界投票選出的話題獎，男星小栗旬以菅田在日劇《勿說是推理》的爆炸頭造型現身頒獎，場面搞笑。