【是日通勝】

農曆二月初十

壬寅年 癸卯月 甲子日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、沐浴、栽種

忌：入宅、嫁娶、安葬

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：11、12、33、34

幸運顏色：青、綠

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：得到身邊人支持，處理棘手問題也倍添信心。

金牛座：記得要回饋對你好的人，小器易令人緣變差。

雙子座：沒有事要操心，能舒適安逸地度過這個周末。

巨蟹座：工作量多得讓你招架不住，是時候好好休息。

獅子座：情緒陷入低谷，凡事不要強求，要順其自然。

處女座：對身邊人要多包容，太斤斤計較只會傷感情。

天秤座：做人要謙虛一點，自以為是的心態易惹麻煩。

天蠍座：回應別人的提問要考慮對方感受，切勿急躁。

人馬座：生活出現小麻煩，找人幫忙，可望迎刃而解。

山羊座：謀事宜腳踏實地，弄虛作假有可能被人拆穿。

水瓶座：工作乏滿足感，但改變時機未到，只能忍受。

雙魚座：為瑣事奔波，要好好善用周末，讓身心放鬆。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）雞 事業旺

（跌）馬 桃花弱

鼠：愛情運下降，溝通出問題，缺乏安全感。

牛：辛苦一點不是壞事，付出愈多回報愈多！

虎：防人之心不可無，易因信錯人惹上麻煩。

兔：工作遇阻力，須步步為營，小心被投訴。

龍：財運不濟勿貪心，提防偷雞不成蝕把米。

蛇：桃花運欠佳，不宜約會，以免不歡而散。

馬：是日沖煞，感情關係存暗湧，要多包容。

羊：工作運平平，惰性特別強，小心丟飯碗。

猴：謀事要謹慎，身邊多小人，任性易惹禍。

雞：事業運上升，多與人合作，進步更明顯。

狗：財運稍遜，貴重物品要管好，不可大意。

豬：健康一般，腸胃易不適，少吃生冷食物。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

玄彬和孫藝珍的合盤

當兩個人的個人星盤加起來，可以看到兩者之間的配合度，又或者會產生甚麼火花。配對合盤通常應用於一對一關係，如情侶、夫妻、合作夥伴等，看看二人之間的張力或影響力是甚麼。舉個大家都認識的例子：韓國CP玄彬和孫藝珍。

很多時看CP的配對合盤，會先留意兩人的太陽及月亮星座。玄彬的太陽天秤跟孫藝珍的月亮獅子座同屬陽性星座，能夠和諧及平衡地發揮，但可能在相處中要些時間適應及照顧對方，這對情感關係是有利的。相反，玄彬的月亮跟孫藝珍的太陽同樣是山羊座，大家給對方的印象是深刻及觸動的，是最佳的CP日月組合。

另外，看他們的金星和火星配對，玄彬的金星在處女座，其愛情觀能吸引同屬土元素太陽的孫藝珍，認真務實的價值觀又怎會吸引不到山羊座的注意？他的火星在人馬座，這個令孫藝珍的月亮很開心，快人快事，雖然人馬座的無交帶會令女方的月亮感到不被重視，但山羊座的女人，絕對願意默默地成為老公背後的女人。孫藝珍的金星在水瓶座，讓她在關係上有獨立的優勢，加上火星在天秤座會透過社交散發魅力及主動性，似乎這位女神的吸引力，除了務實及獨立之外，更不會失禮於大場面，而且跟玄彬的太陽星座合相，可能就是這粒火星鎖住了他。