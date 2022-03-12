緊張爸爸︱郭富城防疫十級戒備　「層壓式」守護妻女

天王郭富城一直很關心本港疫情，除了捐出大量檢測包外，更親自拍片為醫護打氣，可謂出心出力！城城對家人一樣極為緊張，並採取「層壓式」保護方法，日前方媛外出買日用品，雖然有司機管接管送，但他堅持同行陪伴左右，難怪城嫂經常招人妒忌！到大女要回校取功課，城城就叫老婆跟到實，然後極速直接回家，全程十級戒備，全家抗疫。

郭富城與方媛婚後育有兩名女兒4歲「大寶」Chantelle與3歲「二寶」Charlotte，疫情下城城一家多數留在家中，盡量減少出外，唯一是出外購買食物與日常用品。向來是「愛妻號」的城城，前日不用開工即專心湊女，期間城嫂要離家入貨，想不到他非常貼心，全程一齊同行，方媛當然甜入心，大約下午5時許，兩公婆乘車返回跑馬地寓所，只見城城為安全叫司機將車停在屋苑外，情願自己行一大段路入屋，疫情下人人嗌留家避疫都增磅，但見城城身形Fit爆。至於方媛則在車上經過一輪消毒後，才放心回家見女兒，認真安全至上！

大女禮貌揮手

其實城城家中採取「層壓式」保護方法，上星期大女Chantelle要回學校取功課，方媛也頗為大陣仗，先由司機載到女兒就讀的銅鑼灣名牌幼稚園，她拖着女兒先行下車，本來「二寶」由工人抱實在車上等候，後來要求跟家姐一起，方媛一見老師即主動打招呼，又跟其他家長閒聊數句。而Chantelle愈大愈靚女，更表現得很有禮貌，見到每個人都主動揮手，之前方媛上載Chantelle的中文字寫得十分工整漂亮，城城近年又喜愛寫大字，看來是得到父親真傳。不過，她們前後逗留數分鐘，已即刻上車直駛回家，沿途兩個囡囡不時望向車外，表現得很好奇，結果此行用了不過15分鐘。