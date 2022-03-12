暐翹女團夢碎　要捱麵包過活　

《全民造星IV》的拉丁舞后、現年20歲的暐翹（林暐翹），束短髮型象中性，她講過若要她裝可愛、留長髮也可以，只要讓她入女團，可見她對入圍的信心，可惜最後收到的卻是壞消息，入不了女團她連續喊了好多天，之後斷斷續續也在喊，故笑言參加造星其中一個得着就是學識了喊：「參賽時太大壓力，喊都喊唔出，係阿祖（梁祖堯）教識我喊，因為我做唔到戲，佢同我傾偈，夜晚我就狂喊，唔知為乜，之後解決咗喊嘅問題，對做戲有啲信心。」

暐翹表示以前從無想過在演藝方面發展：「如果冇《造星》，我諗自己成世人夢想係做世界級選手，依家好有決心做呢行，想將所有資源放喺演藝。」看到COLLAR成功不會羨慕，認為大家在同一起點出發，會一起進步。

她本身是拉打舞導師，參加比賽期間便停止教班，至今逾9個月零收入，現時疫情下又不能開班，靠積蓄過活，失去入女團又失去教班，頓變雙失少女，感到好迷失，積蓄已所剩無幾：「積蓄2個月內就用完，準備食麵包。（向家人求救？）去到20歲，覺得追夢都要負責任，要努力賺錢，自己支持番。」由於她的中性打扮受到關注，令網民對她性取向存疑，她聞言表現好怕醜，透露初戀對象是男生，現時拍拖對象不會界定性別：「呢個世代Open mind，鍾意一個人不在乎性別，鍾意就得，希望專注工作，可能我裝扮所以對我好多問號，（你鍾意男仔？）係嘅，曾經戀愛經驗都係男仔，（都會鍾意女仔？）未有呢個經驗。」