區子琳唱出愛情　錯愛上兔仔

歌手區子琳（Paula）憑着靚聲，為師兄林奕匡《從世界到我家》獻聲繼而出道，去年推出《怕甚麼》唱出自己勇闖樂壇心聲後，最新派台歌《瘟疫在愛蔓延時》唱出對愛情的態度，同時鼓勵大家要勇敢去尋找一生最愛。

Paula初次聽到歌曲的璇律時，已十分喜歡，然後跟填詞人王樂儀分享自己的傷心情史，對方便寫成了此歌，Paula說：「我喺嗰次戀愛裏面，以為自己搵到想要嘅愛情，但原來唔適合，跟住當然冇好嘅結局。王樂儀將我個古仔，加埋佢嘅想像，就變咗歌名《瘟疫在愛蔓延時》。」歌詞反映了她對愛情的睇法，同時亦鼓勵樂迷，不論經歷了傷痛的結局，都要再次企起身重新振作。

MV由導演Deon Wong操刀，Paula知道後十分興奮，因為十分喜歡對方曾執導的作品。MV講述Paula喜歡上一隻兔仔，但兔仔卻是瘟疫源頭，她明知未必有好結果，但依舊很溫柔、悉心地照顧兔仔。她稱製作團隊構思了這個故事，畫面中亦有一些很溫馨的場面，讓她不禁回想起之前傷心情史裏的自己。對於作為新人的她來說，的確有助入戲，演起上來較得心應手，她亦感謝團隊的協助，讓她演出水準來，她說：「我本身擺甫士比較弱，但導演佢哋都有畀意見我，仲有扮演兔仔嘅演員，我哋喺山頭拍攝期間都好熱，但佢毫無怨言，真係好感激佢哋，令到拍攝可以咁順利。」