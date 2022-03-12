【打好個底】中醫教路：習慣好自然身體好！

要有好的抵抗力，首先要有充足的睡眠及定時進食，以免身體變弱。（互聯網）

第五波疫情傳播力驚人，日常除了要做好防護外，亦要維持自身的免疫力，才能更好地抵禦病毒的入侵。想擁有健康的體質，不需要太複雜的補身方法，先從日常生活着手，就可以輕鬆打好保健的基礎。註冊中醫師李廣冀醫師為大家分享一下日常保健小貼士，幫大家打好個底！

【保持良好生活習慣】

說到要增強身體的免疫力，很多人第一時間會想到以食進補，甚至進食大補之物，不過李醫師話這時候其實不需要盲目補身，更重要是達致身體的平衡，而要做到平衡，可以從日常生活及心態着手。

李醫師說：「保持每天有7-8小時的睡眠，讓身體可以有足夠的休息時間。其二是定時進食，因為人在肚餓的時候，不但會特別怕冷，而且免疫力亦會下降。其三是心態，疫情期間要保持平常心，擔心、焦慮、恐懼等不安情緒都與腎相關，而若腎不好亦會影響免疫力，令人更易中招！」

【注意飲食勿積濕氣】

除了要維持良好的生活習慣外，飲食方面當然亦要注意。首先要減少進食過辣、煎炸等令人容易口乾舌燥，以及口水分泌減少的食物。其次是避免身體有濕氣，減少食用糯米、肥膩、煎炸等會加重脾胃負擔的食物，因為濕氣重不但令人容易攰，影響體質，而且濕氣重的人，若然受到感染其症狀會更嚴重，更易出現頭暈、攰及腦霧的情況，會影響記憶力及令專注力不集中。

【簡易家居小運動】

疫情期間，不少人都 WFH，就算假日都沒有外出，令身體欠缺運動。有見及此，李醫師為大家推介一個超簡單的家居小運動：深蹲。「如果覺得深蹲太難，還有一個簡易版，做法是坐下、起身，幅度要維持至少10cm的距離，一組重複10次，每兩小時做一組，最啱坐在電腦前工作的各位。」李醫師說。

【鹽水漱口夠天然】

網上瘋傳用鹽水漱口，可以預防新冠肺炎及紓緩患者的不適，不過李醫師指出，此方法的效用不大：他解釋：「雖說病毒在鹽水中沒法生存，用鹽水漱口可帶走少量在口腔殘留的病毒，但沒法做到一個更為具體的功效，不過此方法勝在安全且無副作用。除了鹽水外，漱口水、金銀花水、綠茶、薑水等亦有相同的作用。」