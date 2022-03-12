MIRROR抗疫Live︱Edan狂讚姜濤Ian「好波」

人氣男團MIRROR獲邀擔任抗疫大使，為鼓勵大家家居抗疫，MIRROR一連4個星期五在社交網開Live與粉絲見面。昨晚踏入第三星期，由呂爵安（Edan）、Jeremy以及Tiger同大家傾偈，Edan甚有主持天分，Live頭段不斷「訪問」2位拍檔，又用經理人花姐的相片作為自己的背景，談到放相原因前先起踭，狀似打花姐，相當斗膽，連Jeremy都嚇到掩咀，Edan則笑言：「郁吓鬆吓隻手啫！」仲解釋放花姐相片，全因要警惕自己小心說話，他笑謂：「一望張相，嗯，小心講嘢。」

Jeremy用了自己新歌《半》的照片作背景，他指花了4個月搞新歌，成個過程相當緊張，有「產前焦慮症」，而Tiger則大讚首歌MV拍得好，即被起哄話冇讚首歌好聽，Tiger即反擊：「你都冇問我意見，可能覺得我啲意見冇用。」然後又指Edan應該冇聽過首歌，Edan否認仲話創作歌名時有畀意見，Jeremy亦附和：「係要畀番個Credit佢嘅，呢個歌名就係魯庭暉（ViuTV總經理）改嘅。」

之後說到Tiger近況，他指原本要開劇，但因疫情而需延期。Tiger透露劇中飾演一名打拳師兄，為營造潺弱師兄的效果，毋須練大隻，Edan就取笑Tiger：「你要逼自己瘦，呢個過程心理同精神上係好辛苦嘅。」Tiger笑言為劇集保持瘦身，是忍辱負重：「好似個個都1米8就唔特別，所以我唔係1米8囉！」Edan就分享自己拍《季前賽》射3分波射到手指損晒，說時還裝出喊樣。提到他與193一幕連射3球的場口，導演要求一Take過拍攝，結果他來回跑了20次，跑到氣喘，之後他爆料指其實是有剪接過的，Tiger問：「姜濤和Ian係咪好好波？」Edan笑了一聲，蠱惑地望向身後的「花姐」照片，說：「大家都好波，我費事亂講。」但表示他們曾打贏一班籃球好手。

受疫情影響各人工作全停，原本Edan 2月尾出新歌，現延遲至3月尾推出，閒在家煲劇形容好頹癈，他稱每日中午1點起床食飯打機，然後4點再瞓到7點：「我發生乜事，傻咗不停瞓。」Jeremy亦稱每日都瞓午覺。Tiger直言很掛念12子，對上一次齊人是12子開網上會議，傾談演唱會的事宜，3子齊聲表示十分期待。期間Edan公開花姐追他交功課的事，原來花姐要求他每日讀一篇報紙，他估不到花姐會逐隻字聽，大讚花姐「好Sweet」，更現場隨即示範一段又長又蹺口的文章，笑言讀到黐咗線。最後Tiger借直播最後幾分鐘，送祝福給即將生日的Tiger媽：「生日快樂媽咪，多謝一直以來湊大我，我愛你。」Edan和Jeremy一起合唱生日歌，氣氛十分溫馨。