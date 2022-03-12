曾患病暴肥　崔真實女兒崔準熙承諾會努力生活：想令媽媽感到驕傲

於2008年自殺離世的韓國女星崔真實，其女兒崔準熙不知不覺已經19歲，她近年因為患上紅斑狼瘡症而身形暴脹，後來靠節食和做運動成功搣甩近96磅肥肉，重拾自信，繼早前宣布將以作家身份出道後，又透露已與女星李侑菲所屬的Ybloom事務所簽約，預告進軍演藝圈。

崔準熙昨晚（11日）亮相KBS節目《演中Live》，問到決心減肥的原因，她說：「在試衣間穿褲子的時候，我的肉都變紅了，但褲子都是拉不上去，就算穿得上去，脫下來時也很辛苦，試過在脫褲子之後哭出來。」她指是服食治療紅斑狼瘡症的藥物令她的體重上升：「我是在初中3年級後期患上這個病，這個病是無法完全治愈的，現在也正在服藥，藥物的副作用令我肥到211磅。」

談到最近簽約Ybloom事務所，她知道不少人認為她是跟隨媽媽去演戲，但她坦言到現在還未拿定主意：「我想開咖啡店，又想拍試穿服裝的影片，也想做寵物美容和化妝的工作，想做的事太多了。」問到成為大眾的焦點會否感到有壓力，她指有時也很羨慕身邊的朋友，坦言學生時期因為經常受到關注而感到很累，但現在她認為雖然有不少人責罵她，但也受到很多人的愛戴，今後她與哥哥崔煥熙會努力生活，希望令在天上的媽媽和叔叔感到驕傲。