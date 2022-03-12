達人教揀教種　大熱日本蘭花

正所謂買花容易種花難，如何打理及令蘭花更靚更襟擺，也大有學問！（設計圖片）

蘭花一向是高潔美好的象徵，加上花色艷麗、形態高貴及種類千變萬化，所以一直深受港人喜愛。除了新春期間會買來點綴家居外，平日也會栽種觀賞。不過買花容易種花難，如何打理及令它更襟擺，也是一門學問。今回就帶大家走訪一個佔地十萬平方尺的本地蘭花種植場，大家可乘機大飽眼福，欣賞今年特別流行的日本蘭花，兼且向蘭花達人學習栽種秘技，一舉兩得！

瀑布蘭花有氣派

種蘭花，也有潮流！本地蘭花種植場千葉園負責人楊尹俊先生指出今年市面上大部分蘭花都是日本蘭花，造型方面則以瀑布型的蘭花最具氣派。「在農曆新年期間，我們供應了18株每株長達1米的日本皇室蘭花給商場，打造超豪華蘭花瀑布花展，大家見到也讚不絕口！」他續指出瀑布型蘭花的空間感與花瓣形狀適合作家居擺設，加上花芯似在笑，令予人賞心悅目的感覺，所以深受一般家庭喜愛。

在楊先生帶路下，走進入園內溫室，赫然發現內有巨型花海。而當中最吸睛的是1米長的瀑布型蘭花「富貴巨輪」，花量超多，像瀑布一樣傾瀉而下，視覺超震撼。溫室內還有很多蘭花是農曆新年期間開花，至今仍是非常有生機與活力。楊先生坦言：「識唔識種都是關鍵，唔識種擺兩個禮拜就謝。我們通常都會教顧客種花，等他們種得耐啲，久而久之就會令更多人想種蘭花。」

揀蘭花 唔一定要揀多花蕾！

面對多不勝的蘭花品種，究竟應點揀？甚麼造型先最好？是否多花蕾才最好？就等專家一次過解答！

成雙成對：首先要選擇一對對的蘭花，譬如揀8對、6對，看起來既美觀又好意頭。所有花大小形狀要差不多，花瓣大小不能有太大落差。

整齊最好：蘭花要有整齊的組合造型，這樣一樣不但更易打理，而且擺到任何角落都很合適。

開花要多：應揀開花較多的蘭花，而不是揀花蕾較多。楊生提醒大家千祈咪貪心，以為花蕾多就擺耐啲：「其實一般家庭沒有溫室的條件，所以就算再多花蕾，都不可能開得很好，甚至會有不開花的危機。反而而在溫室生長的花，花瓣會愈開愈大，更具觀賞性。」

水中開花是誤解：一般鮮花插入水中就會開花，可以種一兩個禮拜。但蘭花是盆栽，並不能放進水中開花，而是要經過一定的條件才會開花。此外，市面上雖很多新款蘭花包裝，但蘭花始終是主角，裝飾上別喧賓奪主了。

蘭花點種先襟擺？

唔少買蘭花過年的人，會在新春過後就丟棄蘭花。楊先生就教大家3個貼士延續蘭花壽命。

1.養花位置要光線充足，蘭花才可以進行光合作用。就好似人的消化系統一樣，消化不良的花自然就不好看，很快凋謝。楊先生表示：「之前有客人投訴我的蘭花唔襟擺，我就叫客人影擺蘭花周圍的環境相給我看。結果發原來客人家中沒有窗戶，欠缺光線，自然枯萎得快。」

2.蘭花喜歡光線也喜歡凍（最好保持在15°~20°左右）。通常有光就會變得熱，隨之而來就可能濕熱，會焗到蘭花，所以蘭花在冬天怎麽擺都不會謝，但到了炎熱的時候就會謝。不過溫室一般有溫度調節，能讓蘭花存放久一些。

3.養蘭花要乾濕適宜，譬如新年澆完水，而且花在差不多開完的狀態，就要乾養。乾養的意思是不要淋太多水給蘭花下的水苔，當蘭花的循環慢下來自然就會襟擺啲。

邊度仲有特色蘭花展？

雖然受疫情影響，本地蘭花展暫時冇得睇，但大家可將目光放在外地蘭花展。英國剛剛舉行過2022年度蘭花展，展出逾5千株蘭花，部分更來自中美洲哥斯達黎加的原生品種。另外，台南市將由3月26日至4月5日舉行台灣國際蘭展，日前釋出的照片可見，運用了最新納米科技將雪白色蘭花噴染成鮮艷漸層的夢幻藍黃色蘭花，大有新意！加上今次增設網上展覽，即使身處異地都能大飽眼福，觀賞到漂亮蘭花。

同場加映：台灣花藝師熱捧「蘭花之王」

台灣的花藝師Brie Wang經常培育一些姿態優美的蘭花，不過相對於大眾喜愛的粉嫩色蘭花，她較偏愛暗黑系及花瓣較大片的蘭花。其社交平台便曾經貼出超大Size的「蘭花之王」加多利亞蘭，可見蘭花除了品種與顏色令人眼花繚亂，連尺寸都可以隨栽種技術進步而出現許多變化！