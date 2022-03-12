張穎穎傳同汪小菲協議5大規定：出軌罰1,000萬

台灣女星徐熙媛（大S）同汪小菲去年離婚後，二人極速各自各精彩，大S星期二（8號）宣布已同前韓流天王具俊曄拉埋天窗，汪小菲則同內地女星張穎穎十指緊扣、着情侶裝，不過二人到依家都未有承認戀情，張穎穎更多次為自己平反，指自己同汪小菲冇特殊關係。估唔到喺大S婚事搶晒Fo之際，張穎穎都不甘示弱，尋晚（11日）忽然喺社交網發功寫下：「一直保持沉默，不代表是事實。被網爆了這麼久，我還是不想傷害任何人，但我也不想替任何人背鍋」

原來係有消息指，張穎穎列出5條規定，只要汪小菲違反就要罰款，內容為「汪亂加女生微信就賠人民幣100萬元（約港幣123.5萬元）」、「汪被發現和女生聊色就賠人民幣200萬元（約港幣247萬元）」、「汪酒後懷念前任或看照片就賠人民幣500萬元（約港幣617.49萬元）」、「汪被發現和女生喝酒聊色上床後賠人民幣1,000萬元（約港幣1,234萬元）」等，仲有傳檢舉者可以得到一半獎金添！此事爆出後，外界猜測難怪汪小菲最近一接到媒體電話時，提到「熙媛」兩隻字就急忙Cut線，原來有「家規」限制。

同時又有人爆料，指汪小菲曾搭上張穎穎閨密，事後仲匯咗8萬元人民幣（約港幣9.88萬元）畀個女仔，可能因為咁，張穎穎就為自己平反，公開闢謠話冇啲咁嘅事，並表示唔會選擇一位拋妻棄子嘅男人：「他娶誰會嫁啊？我的天」