新推酒店級外賣 雲集星級風味
2022年03月12日 14:00
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五星級酒店的服務、食物等都有一定水準，在疫情期間，酒店亦不時推出各種新款外賣菜式或優惠，除了中菜，還有東南亞、印度風味和西餐，讓大家在家也可提升味蕾的享受。
四人風味套餐
為避疫，大多時間都和家人留在屋企，訂購方便又妥當的外賣套餐，最適合不過。香港麗思卡爾頓酒店近日推出3款設有熱湯、頭盤、主菜及甜品的四人套餐，香港原味道四人套餐有菜膽冬菇燉螺頭或竹笙雞茸燕窩羹，頭盤三小碟有麻香海蜇、明爐燒鵝、桂花蜜叉燒 ，主菜有翡翠海參花膠原隻南非鮑及鮑汁荷葉飯。嘗味新加坡四人外賣套餐有星洲肉骨茶配美國豬肋條、雜錦沙嗲串，主菜有參巴醬烤魔鬼魚配酥炸洋葱、番茄辣醬炒海鮮油麵、星洲麥片炒大蝦及海南雞飯，最後以斑蘭戚風蛋糕作結。地道印度風情四人外賣套餐有印度黃豆泥湯、焗印度素菜咖喱角，主菜有印度奶油咖喱雞，菠菜忌廉芝士，印度鯛魚咖喱和咖喱雜菜，配印度香料飯和薄餅，甜品是印度炸牛奶球，每款套餐都有地道風味。（1日前預訂）
正宗南洋風味
惹味的東南亞菜一向很對港人胃口，尖沙咀HOTEL ICON自助餐廳The Market近日推出星馬泰外賣盛饌，當中超過30多款東南亞菜式，如新加坡白胡椒肉骨茶、馬來西亞藥膳肉骨茶、黑胡椒炒肉蟹、咖喱魚頭煲、紅咖喱海鮮拼盤、泰式牛肉船麵等，另外還有斑蘭千層蛋糕、斑蘭戚風蛋糕和杧果糯米飯和多款馬來西亞榴槤急凍果肉，無論是D197貓山王、高原XO、紅蝦、D24和黑刺等都有得訂。除了外賣自取或外送，酒店特別新設Drive-Thru免下車取餐服務，客人先透過網上商店落單，再經指定程序提供訂單和車牌號碼，到達前再通知職員，便會有專員將外賣直送上車，方便快捷。（可即日選購）
指定餐廳8折
酒店餐廳的菜式有水準不在講，在這個時期，部分都有推出折扣優惠來吸客。尖沙咀香港瑰麗酒店近日推出的Rosewood On The Move，指定的餐廳包括彤福軒的中菜、美式扒房HENRY、歐陸美食Bayfare Social和摩登港式茶室Holt’s Café，選擇堂食或外賣自取，都可以享有8折優惠，有興趣的話，可以訂多幾款美食品嘗。（可即日選購）
意式風情
意大利的薄餅和小食，最適合用來開心Share。中環香港美利酒店近日開設戶外意式薄餅餐廳Cotton Tree Pizzeria，多款薄餅都經由意大利烤爐鮮製，風味十足。如Napolitana選用鯷魚、橄欖、橄欖油和番茄製作。Mallorca 則有西班牙豬肉香腸醬，配山羊芝士和火箭菜夠惹味。另外還有意大利鮮豬肉腸和風乾豬面頰肉做的Salsiccia、海鮮風味的Nordic等，除此之外，還有水牛芝士沙律、帕爾巴乾火腿配哈密瓜、蜜糖蒜香脆雞及各款雞尾酒，除了堂食，客人也可外賣到戶外或家中享用，外賣自取外，同樣有Drive-through 自駕免下車取餐。（可即日選購）
情人節之選
下星期一3月14日便是白色情人節，如果想趁這個節日簡簡單單又有情調咁同另一半歎個浪漫饗宴，The Mira供應的2人共享心心相印滋味盛盒應是不錯之選。心形陶瓷盛盒載有炭烤龍蝦、心形煙熏豚肉柳及心形澳洲牛柳，還有醇酒一瓶，由外到內都令人心心眼！想氹女生更心花怒放的話，可額外訂購甜蜜驚喜迷你心形Bombshell與玫瑰花添呢！盛盒可外送或外賣自取，大家可在1日前預訂最快於翌日送遞或於翌日中午12時至晚上8時自取。
強身素食美饌
如果巴絲打是素食者又或是想食素，仲想食一有助些強健體魄的素食美，富豪酒店剛推出的全新「強身素食餐單」或許是大家心水。由酒店首席中菜行政總廚楊嘉輝師傅結集多年來烹調素食經驗設計而成，有河畔金魚餃、香脆可口的八寶脆米粒、原個菠蘿植物雞粒炒飯、泰式素肉生菜包、刁草燉日本松茸竹笙湯、松茸素珍一品煲、椰皇燉松茸摩利菌湯等，有頭盤、點心、燉湯、主菜、炒粉麵飯及甜品40多款，單點以外，還於富豪金殿推出2人、4人或6人的「強身素食套餐」，可堂食及外賣，滿指定金額更享免費港島區及九龍區外送服務添！另外，於酒店網店（https://bit.ly/3H7Scoy）訂購指定外賣美饌滿指定金額更可免費獲贈一盒「濃香曲奇四色賞」。