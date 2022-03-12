新推酒店級外賣　雲集星級風味

五星級酒店的服務、食物等都有一定水準，在疫情期間，酒店亦不時推出各種新款外賣菜式或優惠，除了中菜，還有東南亞、印度風味和西餐，讓大家在家也可提升味蕾的享受。

四人風味套餐

為避疫，大多時間都和家人留在屋企，訂購方便又妥當的外賣套餐，最適合不過。香港麗思卡爾頓酒店近日推出3款設有熱湯、頭盤、主菜及甜品的四人套餐，香港原味道四人套餐有菜膽冬菇燉螺頭或竹笙雞茸燕窩羹，頭盤三小碟有麻香海蜇、明爐燒鵝、桂花蜜叉燒 ，主菜有翡翠海參花膠原隻南非鮑及鮑汁荷葉飯。嘗味新加坡四人外賣套餐有星洲肉骨茶配美國豬肋條、雜錦沙嗲串，主菜有參巴醬烤魔鬼魚配酥炸洋葱、番茄辣醬炒海鮮油麵、星洲麥片炒大蝦及海南雞飯，最後以斑蘭戚風蛋糕作結。地道印度風情四人外賣套餐有印度黃豆泥湯、焗印度素菜咖喱角，主菜有印度奶油咖喱雞，菠菜忌廉芝士，印度鯛魚咖喱和咖喱雜菜，配印度香料飯和薄餅，甜品是印度炸牛奶球，每款套餐都有地道風味。（1日前預訂）

正宗南洋風味

惹味的東南亞菜一向很對港人胃口，尖沙咀HOTEL ICON自助餐廳The Market近日推出星馬泰外賣盛饌，當中超過30多款東南亞菜式，如新加坡白胡椒肉骨茶、馬來西亞藥膳肉骨茶、黑胡椒炒肉蟹、咖喱魚頭煲、紅咖喱海鮮拼盤、泰式牛肉船麵等，另外還有斑蘭千層蛋糕、斑蘭戚風蛋糕和杧果糯米飯和多款馬來西亞榴槤急凍果肉，無論是D197貓山王、高原XO、紅蝦、D24和黑刺等都有得訂。除了外賣自取或外送，酒店特別新設Drive-Thru免下車取餐服務，客人先透過網上商店落單，再經指定程序提供訂單和車牌號碼，到達前再通知職員，便會有專員將外賣直送上車，方便快捷。（可即日選購）

指定餐廳8折

酒店餐廳的菜式有水準不在講，在這個時期，部分都有推出折扣優惠來吸客。尖沙咀香港瑰麗酒店近日推出的Rosewood On The Move，指定的餐廳包括彤福軒的中菜、美式扒房HENRY、歐陸美食Bayfare Social和摩登港式茶室Holt’s Café，選擇堂食或外賣自取，都可以享有8折優惠，有興趣的話，可以訂多幾款美食品嘗。（可即日選購）

意式風情

意大利的薄餅和小食，最適合用來開心Share。中環香港美利酒店近日開設戶外意式薄餅餐廳Cotton Tree Pizzeria，多款薄餅都經由意大利烤爐鮮製，風味十足。如Napolitana選用鯷魚、橄欖、橄欖油和番茄製作。Mallorca 則有西班牙豬肉香腸醬，配山羊芝士和火箭菜夠惹味。另外還有意大利鮮豬肉腸和風乾豬面頰肉做的Salsiccia、海鮮風味的Nordic等，除此之外，還有水牛芝士沙律、帕爾巴乾火腿配哈密瓜、蜜糖蒜香脆雞及各款雞尾酒，除了堂食，客人也可外賣到戶外或家中享用，外賣自取外，同樣有Drive-through 自駕免下車取餐。（可即日選購）

情人節之選

下星期一3月14日便是白色情人節，如果想趁這個節日簡簡單單又有情調咁同另一半歎個浪漫饗宴，The Mira供應的2人共享心心相印滋味盛盒應是不錯之選。心形陶瓷盛盒載有炭烤龍蝦、心形煙熏豚肉柳及心形澳洲牛柳，還有醇酒一瓶，由外到內都令人心心眼！想氹女生更心花怒放的話，可額外訂購甜蜜驚喜迷你心形Bombshell與玫瑰花添呢！盛盒可外送或外賣自取，大家可在1日前預訂最快於翌日送遞或於翌日中午12時至晚上8時自取。

強身素食美饌