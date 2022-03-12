新劇兩幕後墮谷亡　炎亞綸嬲爆嗌罷工：人命平等

由台灣藝人炎亞綸、張睿家等主演嘅吸血鬼愛情電影《初擁》，被寓為台版《吸血新世紀》，尋日（11日）喺台灣苗栗縣景點南庄神仙谷拍攝期間，一名攝影師及一名收音師不慎跌落溪谷，送醫搶救後最終不治，肇事經過有待當地警方調查作實。製作單位多曼尼公司雖表示正在處理善後，但仍令大批藝人深感台灣製作環境欠缺安全保障。

當中新劇男主角炎亞綸表現最激動，多次為小眾發聲嘅佢，今次就喺社交網發文對製作單位表示強烈不滿，認為安全措施上出問題，更揚言必要時會聯同一班演員罷工：「在多曼尼沒給出合理交代與正確態度時，我將合同該劇所有主演一同停止與該製作單位的合作，並且堅持以正確的安全措施合理工時與符合劇種成本付出為前提來繼續下一次的合作。」

炎亞綸提到自己被通知發生事件時，佢不斷反問自己，雖則自己並非製作方，但每一次參與戲劇時都會以製作方自居，希望能夠照顧到演員及唔同工作崗位嘅從業員，又體會到台灣劇圈，工作人員被忽略，造成人才流失，憾事不斷發生，例如疲勞車禍、過勞死亡及今次墜谷事件等：「為了防止今次的憾事再發生而發聲，一有不合理立即發聲，一有不安全立即停止，這是我不應該放過的堅持。」

炎亞綸直言對於今次不幸事件十分痛心，更認為人命平等，一樣寶貴，不分貴賤，更公開懇求演員、工作人員以及相關單位正視問題、解決問題，提升台劇環境。而作為男主角嘅佢，希望有關製作單位盡快作出回應，對死者家屬有個交待。

該劇製作人柯宜勤今日（12日）表示目前正在禮儀公司處理兩位同仁後事，並發表聲明宣布《初擁》將全面停拍，強調拍攝現場安排四位專業救難隊人員於溪谷戒備，並於拍攝現場釘拉安全繩索，不料攝影師與收音助理於收工時發生意外憾事。