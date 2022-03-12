Ford Ranger Raptor　新世代狂硬派Pick-up

新發表的Ranger Raptor，搭載3.0L EcoBoost V6雙渦輪增壓汽油引擎和最新全時四驅系統，最大馬力和扭力分別達288PS及491Nm。（互聯網）

Ford最近發表了新世代Ranger Raptor，可理解為Ranger的性能代表。

此性能Pick-up以動力更強的3.0L EcoBoost V6雙渦輪增壓汽油引擎作動力核心，擁有分別達288PS及491Nm的最大馬力和扭力。搭配新升級10前速自動波箱和最新全時四驅系統，後者包括：電子控制雙速分動箱和前後差速鎖，並提供 7種駕駛模式選擇(3種用於公路和4種越野地形適用)。配合重新設計的懸掛連Ford Performance 開發的FOX 2.5吋 Live Valve電子控制吸震器，成就出眾狂野硬派實力。

它跟Ford GT和Focus ST一樣配備同等級的Anti-lag防渦輪遲滯系統，能處於Baja駕駛模式下，在駕駛者鬆開油門減速入彎時，保持渦輪增壓器旋轉長達3 秒，抑制渦輪遲滯發生，兼能在駕駛者再踩下油門時實現更快出彎。車載的電子控制主動排氣系統，備有寧靜、正常、運動及的Baja(僅供越野使用)共4種排氣模式，以配合不同的駕駛情況或所需。當中以Baja的排氣模式聲最接近「直出」，排氣聲浪最引人注目。