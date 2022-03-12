藍牙喇叭4小強　邊款至啱聽？

香港居住環境狹窄，唔係人人屋企都有位放置巨型Hi-Fi，體積細小的無線藍牙喇叭反而更適合，而且可以攜帶出街，使用上最具彈性。最近便有多款小喇叭面世，又睇吓邊款至啱聽！

超長續航

Sound Joy由HUAWEI與Devialet聯乘開發，高202mm、重680g，輕巧便攜且符合IP67級防水防塵要求。音色由4顆單元系統，背後79 dBA @2m Devialet分頻系统懂得調整訊號和聲學輸出壓力，擁有不俗的全域音色。搭載8,800mAh大電量，可連播26小時，比一般對手長氣一倍！

無縫串流

Sonos Roam SL尺寸62 x 52 x 161mm，重423g，防護等級達IP67，配合兩端及按鈕的矽膠物料，防撞、防跌兼防水。支援Wi-Fi和藍牙兩種連接模式，專用Sonos程式還能整合逾100種串流媒體服務作無縫播放，大幅簡化搵歌步驟。單次充電後提供10小時播放時間。

自動優化

Bose SoundLink Flex體積僅為200mm長、91mm高，重約590g，具備IP67防水防塵等級，密封的音響組件設計還能防止灰塵進入，意外跌入水中更會自動浮起。支援Bose PositionIQ技術的它能自動偵測擺放位置，從而調節出相應的優化效果。電池續航約12小時。

型格掛帥

Beats Pill+雖然已經停產，但最近廠方與潮牌Stüssy聯手翻生這個型號，並命名為「Stüssy and Beats By Dr.Dre」。63cm高機身沿用藥丸形，表面印滿Stüssy招牌骷髏圖案，配合黑色底色型格十足！採用高低音單元分離式設計，電池可為手機充電兼具12小時用量。