大躍進！梁靖琪虐心喊戲獲讚有層次

無綫熱播劇《家族榮耀》開播至今，贏得收視同口碑，而剛過去一星期話題主要落在飾演馬家二房女兒馬昭慈的梁靖琪（Toby）身上，相隔4年再度在螢幕亮相，Toby的演技備受讚賞，尤其劇中她的有不雅片流出而大受委屈，虐心爆喊，獲不少觀眾留言大讚她的演技有進步，喊戲有層次；對於觀眾的讚賞，Toby表示角色跟現實有點相似，同樣渴望得到父親的認同。貴為前無綫高層梁家樹的女兒，Toby直言曾經對此感到壓力，但隨着歲月洗禮，她亦學懂放鬆，加上近年她在朋友口中，得悉父親更讚她有進步，令她倍感鬆一口氣。

Toby在劇中除了是二房千金外，亦是律師，她對於首次演律師角色，覺得挑戰很大，Toby指在劇中她有不少專用名詞對白，自言生小朋友後記性差了，面對這些對白，她感到十分難念，難怪每場戲開工前，她都要花很多時間背誦對白做定功課。

另外，《家》劇兩大Big Boss楊茜堯與張智霖將聯手出戰，擅長攻心計的楊茜堯為了操控張智霖，分別會「以愛之名」及「語言偽術」煽動男方加快復仇步伐，為達到目的，楊茜堯更主動引誘Marco 發生關係兼上床，激情程度不輸轉足8個圈的熱吻戲肉。