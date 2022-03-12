【Zac玩Zac食】醉生夢死嘗宮城盛宴

Omicron來勢洶洶，大家都盡量留喺屋企，但係對於愛吃嘅我，知道有來自日本宮城縣嘅期間限定盛宴，點都唔好執輸食咗先算！

高級日本優質食品店「哈妃」的創辦人沈小姐，於2022年正式獲日本宮城縣政府委任成為首位非日本人「宮城縣推廣大使」，主要職責是把宮城縣的農產品、畜牧產品、水產推廣至海外市場。這次與香港瑞吉酒店「潤」中菜行政總廚洪志光師傅合作，以日本宮城縣直送的優質食材製作了6道菜的「宮城‧嚐宴」，每道菜仲要配宮城縣清酒，真係要暫時忘卻疫情，感受醉生夢死的片刻！

前菜麻辣豆酥炸宮城生蠔，香脆的薄漿包住肥美嘅宮城蠔，鮮甜惹味；新鮮嘅鱈場蟹腳拆肉，嗰種鮮味真係並非一般雪藏貨可以相比！主菜炭燒仙台牛係菜單的亮點，仙台牛堪稱「日本和牛冠軍」，肉質軟嫩，油花比例均勻，肉味十分濃厚，洪師傅先焗後將表面煎至焦脆，達致皮脆肉嫩脂香而不膩；配香氣溫和嘅「天上夢幻純米吟釀」，簡直係人間極品。

疫情下中菜廳只提供午餐至下午3時，逢星期日及公眾假期4時至6時供應午晚膳，如欲品嘗菜單內的美食，必須訂座時詢問酒店預訂呀！

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Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

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日本宮城縣期間限定6道菜的「宮城‧嚐宴」。（作者提供）

「宮城縣推廣大使」發掘宮城縣最優質的產品引入香港，讓大家都可擁有這種幸福美食。（作者提供）

宮城縣帶子菜苗餃、麻辣豆酥炸宮城生蠔，宮城縣鮮活鱈場蟹拆肉。（作者提供）

「蒼天伝」特別純米酒獲經過低溫發酵，隱約感受到柑橘類水果的清爽香氣，口感順滑，帶有溫和的甜味和清爽的餘韻，配海鮮最啱。（作者提供）

昆布宮城縣北寄貝清湯超鮮甜。（作者提供）

湖南椒炒宮城縣海螺片辣得好滋味。（作者提供）

炭燒宮城縣仙台牛。（作者提供）

洪師傅嘅炭燒仙台牛，真正做到皮脆肉嫩脂香而不膩。（作者提供）

鮑魚海鮮湯甘油燜飯嘅靈魂係裏面啲豬油渣呀，好食到一粒不留。（作者提供）

最後係餐廳嘅招牌甜品石榴甘露，楊枝甘露就食得多，呢個你會一試難忘。（作者提供）