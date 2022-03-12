陶大宇《博愛》打頭陣　汪明荃伴舞掀高潮

無綫慈善騷《博愛歡樂傳萬家》今晚（12日）假將軍澳電視城舉行，歌手馮允謙、JW等亦有現身。節目先由陶大宇以「首本名曲」《倒轉地球》打頭陣，載歌載舞炒熱全場氣氛，就連司儀汪明荃及麥美恩等都衝出來伴舞，是次表演共籌得80萬善款，認真犀利。至於早前確診新冠肺炎的《聲夢》學員潘靜文（Sherman）康復後復出，與張馳豪（Aska）及昔日導師泳兒等齊齊Jam歌及作出呼籲，見她狀態不錯，且頻展笑面，相信歌迷可放下心頭大石。

而汪明荃亦化身表演嘉賓，換上閃令令的銀色連身短裙和外套，配以長靴，夥拍《聲夢》的鍾柔美（Yumi）合唱《迷人Pink Lady》，十分落力。74歲的汪明荃跟15歲的Yumi在年紀上相差近60歲，但2人合唱起來甚有默契，又合拍地做出心心手勢。唱畢林盛斌（Bob）立即宣布二人的表演籌得150萬港元，汪明荃當堂以為聽錯，Bob再宣讀多次善款數字，汪明荃聞言表現得很開心。Yumi稱與對方合作感到大壓力，希望由壓力變成動力，向她多多學習。而汪明荃就大讚Yumi很聰明，她說：「15歲已經可以表演，跳舞好有條件，同我好夾，唔覺得佢緊張，好有壓台感。」

節目亦請來多位唱家班擔任表演嘉賓，當中幾位殿堂級歌手包括李隆基、Joe Junior、黑妹（李麗霞）及蘇珊等，獻唱多首70、80年代的經典歌曲，之後還有張彥博、何晉樂（Rock）和再度出場的JW（王灝兒）和馮允謙再度出場，獻唱以愛為主題的串燒歌，而羅家英同徒弟合唱粵曲，最後壓軸出場的是關心妍，連唱三首歌，節目完滿結束。