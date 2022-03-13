【是日通勝】

農曆二月十一

壬寅年 癸卯月 乙丑日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、動土、嫁娶

忌：取魚、栽種、開渠

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：18、42、44、48

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：火氣大，易被小事激怒，勿拿別人當出氣袋。

金牛座：偏財運稍遜，投資忌輕率，勿參與博彩活動。

雙子座：恰如其分的讚美能令伴侶開心，感情可升溫。

巨蟹座：愛情運不錯，有伴侶者可感受到被愛的溫暖。

獅子座：多管閒事易惹禍，不要在別人背後說三道四。

處女座：事業運平平，被不識趣的人打擾，士氣受挫。

天秤座：尋覓真愛不能操之過急，脫單未是適當時機。

天蠍座：職場出現正面變動，但你需要花點時間適應。

人馬座：理財要早作規劃，以免陷入捉襟見肘的窘境。

山羊座：助人等於助己，日後有困難才不會孤立無援。

水瓶座：多與人溝通可獲有利資訊，多用灰色助開運。

雙魚座：投資有風險，勿投入過大金額，要見好就收。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）羊 健康差

鼠：已婚者要學懂忍讓，小事化大會傷感情。

牛：切忌化悲憤為食量，只會令身體吃不消。

虎：責任心強，做事穩陣，易獲身邊人信賴。

兔：健康運一般，小心腸胃，最好戒掉凍飲。

龍：職場上出現競爭對手，謀事須步步為營。

蛇：人緣良好，跟心儀對象有說不完的話題。

馬：桃花旺，人緣佳，身邊人處處替你設想。

羊：是日沖煞，健康有隱憂，小心捱壞身體。

猴：趁周日出外走走，心情與運氣都會變好。

雞：工作遇阻力，陷入有汗出冇糧出的困局。

狗：運勢好轉，只要相信自己，煩惱遠離你。

豬：事業運平平，謀事一成不變，易陷僵局。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

為何改名未達理想功效？

很多朋友都會通過改名來提升自身運勢，但有些人於改名後卻遲遲未能達到理想功效，這是為甚麼呢？

1.改名級別的選擇

名字有分不同的功效和等級，相對蘊含的能量也有不同，所以在改名前要認真選取一個符合自身意想，如事業、財運、性格、姻緣等，再揀選一個適合自己能量級別的姓名，選擇能量高的朋友吸收力會快一點；如果是選擇能量低一點的朋友，吸收則會慢一點，所以在改名前需慎重選擇改名級別。

2.令更多朋友知道新名字

改完新名字後，當你叫一聲舊名，是會拉低三聲新名字的效力，所以改完名字後，一定要讓身邊人多叫新名，盡量不要再用舊名。新名頻率用得愈多，見效也愈快。如初生寶寶剛開始取第一次名字就更加好，如同在一張白紙繪畫，將好的能量、好的名字賦予他的人生後，運會更加好。

3.多寫

改完新名字後，每天只要空閒下來，不妨拿着筆和紙書寫自己的名字，幫助新名字的快速吸收。只要不涉及到出示身份證簽名的時候，都可以寫新名字代替舊名字，通過以上方式營造一個好的環境帶動新名字的靈動力，從而達到快速轉運的輔助作用。