白走上海一趟︱許靖韻確診累事　傳臨陣飛出重頭節目

英皇歌手許靖韻近期黑氣纏身！早前她搭飛機抵達上海時被驗出確診新冠肺炎，即被送院隔離，捱過驚恐兩星期後，原以為雨過天青，可專心投入工作，怎料卻傳來壞消息，日前盛傳她因曾確診，被有份拍攝的重頭綜藝節目飛出嘉賓之列，臨門撻Q，相當慘情！

由無綫與芒果TV合力打造、無綫首席創意官王祖藍負責的大型音樂綜藝節目《聲生不息》，正於內地火熱籌備中，節目由《我是歌手》原有班底製作。據知，節目原定2月19日首播，去年12月已秘密拍攝，但因內地不允許再開拍選秀類節目，不能有導師及學員，故暫停拍攝及作出調改，錄影需延至3月底進行。

英皇努力斡旋

由於《聲》是重頭節目，故此有份參演的歌手一直成為焦點，但礙於保密，官方從未正式公布名單，不過多位有份演出歌手已於2月開始陸續抵達上海。據知，其中一位有份拍攝的歌手是早前抵達上海「中招」的英皇歌手許靖韻（Angela），雖然她留院14日已經康復，並且於社交網上載在酒店隔離的自拍照報平安，留言：「出院了，隔離的一天開始。」但可惜她未完成隔離，已傳來壞消息，日前盛傳她被飛出演出名單之列，無緣入組！

有傳她被Foul原因是曾經確診，雖然節目沒有明文指定曾確診者不能演出，但因為拍攝大型節目牽涉的台前幕後人數相當多，有關方面不敢冒險，一定要穩陣至上，故此曾確診的藝人或工作人員，統統都被拒諸門外！若傳聞屬實，Angela可謂白走一趟，相當慘情！有指英皇方面正努力斡旋，希望盡力幫她爭取亮相節目舞台。對於Angela被「取消資格」，其經理人霍汶希昨日受訪時表示：「這只是我們其中一個工作，並不是只有這個工作，另外，我們一直都是這個節目的飛行嘉賓（非主要嘉賓），後邊我們還是會參與的，不是長駐嘉賓呢！」

谷婭溦網上洩密

除了Angela外，節目嘉賓名單中，香港代表有林子祥、李克勤、楊千嬅、李玟、糖妹、谷婭溦及曾比特，亦有多位內地歌手參加。由於節目以香港回歸25周年作主題，故眾星將會演繹香港過去的經典歌曲，與無綫節目《流行經典50年》相似。至於節目形式，由於3月底才錄影，拍攝方式仍在不斷改變，但暫時會朝着日本《紅白歌唱大賽》形式進行，以當紅歌手帶領新人對唱比賽。

另外，所有參加節目的歌手全部封嘴，以免消息外洩，不過谷婭溦日前於社交網透露在酒店隔離，又晒與糖妹合照及短片，露了端倪。