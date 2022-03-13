隨時犯法！Chantel「蔥頭」經理人慘遭「鏡粉」電話滋擾

處境劇《愛‧回家之開心速遞》「蔥頭」丘梓謙，早前因組成Super Tiger疑惹「鏡粉」不滿，遭受網民訊息滋擾，近日行動更再度升級，網上流傳某自稱MIRROR及COLLAR粉絲的網民，竟然透過社交網的工作聯絡方式，私下電話騷擾丘梓謙的經理人，甚至將火頭蔓延至《聲夢傳奇》一班學員姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）等人的經理人，事態嚴重，隨時已觸犯刑事罪行！從該網民上載至社交網的對話截圖可見，該網友日前借拍廣告為由聯絡上丘梓謙的經理人，但及後卻聲稱要找丘梓謙拍攝成人影片，對方經理人表明藝人不會參與任何有色情成份內容的製作後，該網友仍繼續死纏爛打，持續進行滋擾。

及後，該網友轉而騷擾Chantel經理人，先傳送惡搞圖片給對方聲稱想製作應援物資，獲對方禮貌回覆「謝謝」後，該網友卻出言侮辱，隨後又表示「買咗新電話卡」，相信是遭Chantel經理人封鎖電話後，以另一身份繼續進行騷擾，今次則轉而聲稱找After Class拍廣告，再繼而發表多番不雅言論甚至爆粗，之後連Chantel的粉絲後援會一樣遭殃，而在留言區中，大批網民向該網友查詢有關經理人的電話，未知會否有樣學樣進行騷擾。