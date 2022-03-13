【心理測驗】找出內心的軌道

「找不同」這個遊戲相信不少人都玩過，它既考驗一個人的觀察力，亦見證到一個人的細心，不過這個遊戲的有趣之處，不單單是你能不能找到全部的不同，連找到的先後順序都有多種答案。原來找不同的時間、找到的順序，都能看出一個人的特性，韓國媒體「all.about.20s」的相關心理測驗，據說非常準確呢！

【問題】

請問從下面的兩幅圖中，你第一眼看見的不同處是甚麼？

A.太陽

B.小鳥

C.小狗耳朵

D.小狗尾巴

E.小花

【結果分析】

A.有毅力且重感情

在親友的眼中，你猶如太陽一般的存在，因為你不但善良，而且非常有人情味，是一個既溫暖又充滿正能量的存在。同時，你亦十分有耐性，只要是你認定或認為是正確的事，就會全情投入，無論面對多少難關，都會堅持下去。

B.擁有自己的節奏

第一眼就看見缺少的小鳥，代表你是一個有自己步伐及節奏的人，擁有自己的規律，且不喜歡被別人打亂，因為這會令你感到不安及煩亂。或許在外人眼中，這樣的你很冷漠，但熟悉你的人都知道，你是一位外冷內熱，以及擁有反轉魅力的人。

C.細心而有創意

你是一個極具創意且有想法的人，細心的你可以第一眼就發現耳朵的不同，正如你可以先想到別人想不到的事一樣。不過你不喜歡引人注目，所以你會把自己的才華藏起來，盡量低調。內心非常自信的你，總因為與生俱來就與眾不同的氣質而吸引到別人的關注。

D.善變且高智慧

喜歡從旁觀察的你，是一個冷靜且聰明的人，通常都擁有高智慧，同時亦是一個完美主義者，凡事都要計劃周全，從不打無把握的仗。另外，你亦是一個情緒起伏大的人，雖然平時都很開朗，但會因為一些小事而變得激動，亦會因為內心積累太多壓力而變得敏感。

E.敏銳且充滿熱情

一眼就能看出花花換位的，你是一個擁有極之敏銳直覺的人，而且觀察力強，所以總能看出一個人的意圖，亦能看穿別人的謊言，所以漸漸地對人失去了信心，很難找到真心相待的人。不過當你遇到有興趣的事情，就會回復熱情，深陷其中。