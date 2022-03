《聲夢傳奇》一班學員人氣高企,惟近日鍾柔美(Yumi)、張馳豪(Aska)及林君蓮為快餐店拍攝廣告,卻意外引起罵戰,有網民疑發起集體「派嬲」行動,狙擊「聲夢學員」,而「聲夢」粉絲亦不甘示弱,出聲護航,甚至質疑有人搵大批「打手」帶風向,要求支持者落力點讚,演變成網上攻防戰!

不過Yumi似乎冇受事件影響心情,近日其出道作《Breakin' My Heart 》MV點擊突破100萬大關,佢即拍片大跳招牌手指舞,答謝一班粉絲嘅支持,佢表示:「我嘅第一首單曲《Breakin' My Heart》已達到1M views 喇,Yayyyy好多謝大家嘅支持,Thank you all!歡迎大家用呢條片可以一齊做 #breakinmyheartchallenge,Thank you everyone!」