【男士要跟】趙寅成Charm爆超市Look！

有些藝人工作以外就甚少蒲頭，甚至連社交帳號也沒有，於是Fans只能透過官方網站或經理人公司帳號，才能了解男神日常。長腿Oppa趙寅成正是當中的俵俵者，出道多年總是生活低調，不過Oppa趙寅成早前終於開通個人社交帳號！這是繼孔劉、宋仲基之後，又一男神現身於社交平台，今次趙寅成一次過甫出幾張逛超市揀蔬果的照片，雖然都是Casual Look，卻男友力Max，Charm到爆！

今次男神出的「處男Post」，原來是他跟車太鉉合作的綜藝節目《偶然成為社長2》的幕後花絮照。此節目主要講述幾位明星從都市來到鄉村經營超市遇上的客人和瑣碎的生活日常。偶然成為社長的Oppa，即使在鄉村生活，打扮也沒有鄉土味。穿上軍綠色大褸和粉紫色冷帽的他，笑得燦爛耀眼，盡顯休閒時尚魅力。加上這身寬鬆輪廓的服飾造型，也是時下的流行的衣着Style，一眾想風的男士也能輕鬆Get！

潮跟男神斯文Look

男士們若上班不能太Casual，不妨參考Oppa的日常斯文Look。學習他用同色系襯衫搭配西裝褸、以卡其啡襯白Tee的組合配搭，或是簡單用優雅花紋領呔襯恤衫，就能穿出霸氣總裁魅力。當然如果你的身材像男神一樣好，效果就會更加好。所以不要再懶惰了，從今天起多做運動Keep Fit吧！