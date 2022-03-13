【日本入境放寬】打齊3針免隔離！甚麼人去到日本？

新型冠狀病毒肆虐全球，不但香港疫情嚴重，日本其實也不遑多讓，截至3月7日為止，日本已累積超逾540萬人確診，幸好東京都近日單日確診數字已略見回落，而且從3月1日起，日本更解除部分入境禁令，特許部分地區（包括香港）入境者只要打齊3針新冠疫苗，即可免除隔離！但暫時只限商務、留學及有長期逗留資格人士。

放寬入境附帶甚麼條件？

繼去年11月日本放寬入境，今年3月又再放寬，不但把每天入境人數由3,500人提高至5,000人，而且更直接給予部分低風險國家地區「已打3針」人士豁免入境隔離，當中包括香港人，但他們也必需符合以下條件：

（1）不適用於旅客

入境只限商務客、留學生及技能實習生，即是持有日本長期逗留資格、特別入境理由之國外人士或日本國民，並不適用於旅客。

（2）獲認可之疫苗

入境必需持有日本認可之國外發行疫苗接種證明書，有關疫苗亦只限日本厚生勞動省承認之疫苗廠牌，第1及2針必需是瑞輝（復必泰）、阿斯利康（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）或強生（Johnson & Johnson），而第3針必需為瑞輝（復必泰）或莫德納（Moderna）。

（3）安裝追蹤應用程式

入境日本人士，其手機必需下載及使用以下3款App，包括用以確認入境者位置的OSSMA，用以跟防疫人員視訊通話的Skype，及用以追蹤密切接觸者的COCOA，入境後手機必需開啟定位功能及儲存行蹤。如入境者沒有智能手機，亦必需在機場租用，費用自行承擔。

（4）由日本接收責任者申請

即使符合以上條件，入境者亦必需由身處日本國內之接收責任者（保證人），在入境者健康確認系統（ERFS）中完成規定申請，並獲發簽證後才可以「特殊情況」為由而依據新規例入境。

入境者如沒打齊3針怎辦？

假如入境者尚未打齊3針，即未完成接種3劑疫苗，或沒持有有效的疫苗接種證明書，入境後必需在家中或指定地點自我隔離3天，3天後如自行檢測呈陰性可解除隔離，若沒有自行檢測，便需隔離7天了。雖然日本旅行仍未許可，但隨日本入境政策日漸放寬，大家可以早日「回鄉」放鬆啦。