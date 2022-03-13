CLA 250 Coupe　優雅跑手

搭載2.0L渦輪增壓引擎的CLA 250 Coupe，350Nm扭力可在轉數1,800至4,000rpm間全數釋出，試駕時起步反應爽快好力。（方偉堅攝）

平治CLA車系之所以自推出以來一直備受年輕一族追捧，全因它豪華舒適與實用性兼備之餘，夠動感又夠型。

以輸港的入門型號CLA 250 Coupe為例，不止擁有流暢的Coupe車頂線條，尾箱門還有微翹鴨尾翼設計，配尾擾流板及嵌入式排氣喉，還標準配備AMG Line包圍、18吋AMG多幅式輪圈及多功能跑車軚環，跑味十足。

操控性能方面，配上一具可輸出211hp馬力及350Nm扭力的2.0L渦輪增壓引擎及7G-DCT波箱，起步反應頗爽，加速表現直接，過彎時馬步穩紮。當由舒適（Comfort） 先後切換至運動(Sport)駕駛模式，在變得更趨敏銳的動態設定下，唔止部車，連人都變得精神抖擻，令駕駛更添樂趣。

規格表

車型：四門五座位房車

引擎：直四配渦輪增壓

容積：1,991c.c.

最大馬力：224hp/5,500rpm

最大扭力：350Nm/1,800~4,000rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：7G DCT自動波箱

0~100km/h：6.3秒

車身體積：4,688×1,830×1,439mm（長×闊×高）