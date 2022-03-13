張崇德第一次約會劉美娟即求婚

歌手張崇德接受電台《1圈圈 星光背後》訪問，暢談入行30年崇德事業雖然屢遇挫拆，但最大得着是認識太太劉美娟，他說：「人生能夠搵到一個同你一齊行人生路，價值觀又相同，又可以協助我事業發展，係難能可貴。」

他自揭當年第一天約會劉美娟即求婚，他最驚訝是太太當時的反應：「第一次約佢我就忍唔住衝口而出：『不如我哋結婚啦！』以為會嚇怕佢，點知佢話：『好呀！我都覺得應該結婚！』真係好奇妙，人生第一次遇到一件事，係唔使再考慮，就認定對方係啱嘅人」最後他們都拖到同年底才舉行婚禮，主要是擔心嚇怕雙方家長。

兩人結婚21年從未試過吵架，相處秘訣就是相敬如賓，大家都沒有秘密：「我哋嘅手機都係任對方睇，互相知道大家嘅密碼，因為唔會有秘密，點解要驚另一半睇到？」

談到兩人長子張天藍出生翌日夭折，崇德指事件沒動搖過兩夫妻的信仰，他們即使傷心到每天哭崩，但不靠藥物一起祈禱就能入睡捱過每一晚。夫婦二人向醫委會展開訴訟追究責任，過程中有不少冷言冷語，又說他們為了錢，他說：「我哋除咗要花律師費，冇收過任何錢！最主要希得到真相，」最終這場官司堅持了九年，有關醫生被判專業失德，停牌兩年，他們的慘痛經歷也罕有能成為了案例，總算為亡子天藍討回公道。