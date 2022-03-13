台劇《初擁》意外釀2死　吳慷仁自責發文：我也是幫兇！

台劇《初擁》開鏡1個月，劇中的38歲攝影師及34歲收音師收工時不慎在苗栗墮谷意外，送醫後搶救不治，消息震撼整個台灣影視圈。繼主演炎亞綸在社交網為工作人員發聲並宣布自己停工，直到製作單位有合理交代後，金鐘視帝吳慷仁昨日（12日）深夜感慨發文，寫到：「我們的心太大，夢想太遠，來不及完整就上了戰場，只為了證明我們也可以，而一切來得快，急著得到成果，變得習慣了流了汗才叫稱職，流了血不喊疼就是敬業。」

他又說到：「我們都太客氣，一句拜託，一句謝謝就勉強地點了頭，好像辛苦一點也沒關係，心裏很悶，因為想一想，如果體制的運作有問題，我應該也是幫兇，因為我就是那個逞強拚命工作的人，因為我對超時心軟，因為我不夠保護自己。不知為何想著想著，眼眶也是紅了，心裏有很多對不起，對不起和我一起工作的夥伴，對不起那些剛入行的年輕人們，感念如果可以，我們還能做些甚麼，才能讓以後不要再對工作人員說抱歉。」

網友見狀後亦表示難過傷心，留言寫到：「看到新聞只有不捨和難過，真心希望辛苦的演員和工作人員們也能有他們該有安全保障，這是意外但生命是無價的，願他們的家人堅強好好的，相信天國的彼端他們也能夠一切安好！」