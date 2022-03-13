同屆喇沙畢業？黃建東認冼靖峰做仔

無綫遊戲節目《思家大戰》在最新一集中請來喇沙畢業的藝人包括冼靖峰（Archie）、江榮暉、周奕瑋、黃建東（東東）及林溥來（Patrick Sir）組成的「喇沙師兄弟」隊，對戰亞姐程瑤一家以及王者匡（Harry哥哥）組成的「魔法大舞台」隊。期間一班喇沙仔輪流報上畢業年份，東東透露自己是98年，Archie竟同樣表示自己也是98年，一頭霧水的東東說明自己是98年考會考，Archie聽後尷尬地說：「唔好意思，我係98年出世。」東東即搞笑地叫Archie做阿仔，話可以做得佢老竇，令全場捧腹。

雖然Archie在自我介紹環節中擺烏龍，但答問題時卻回復精靈。「喇沙師兄弟」除了答題表現出色，其團結精神及士氣亦十分高昂，無論是嗌口號或是向「魔法大舞台」挑機均十分齊心，炒熱全場氣氛。

另外，東東回想中學時候很內向，跟一班同班同學參加校內歌唱比賽都會緊張到甩嘴忘詞，所以當他加入娛樂圈時同學都大吃一驚。他稱讀書時最開心是一年一度的聖誕舞會：「每年聖誕舞會都可以邀請女校嘅女仔出席，大家難得唔使着校服可以扮靚靚，又攞正牌同女仔跳舞，現場又會有人叫我哋送花，好鬼浪漫好玩。」