Android推6大新功能　影相發相都靚咗？

手機硬件不停升級，軟件亦不時進化，好似Android系統耐唔耐就提供免費更新。即日起Android又多6個新功能，包括提升相簿模糊背景。以往用家可透過背景編輯，為未有使用肖像模式的人相增添模糊背景效果；如今再增加多模糊主題，包括寵物、食物、植物等，而且新舊相都啱用，輕鬆就能自製淺景深靚相。

另一項升級的是Android訊息功能，新版將能顯示由iPhone朋友發出的表情符號，用家更可以在訊息中直接分享相簿連結，對方將能以相同的解像度觀看影片，而不久將來亦可以相同方式傳送相片，避免相質下降。此外，新版Android訊息仲識得自動把訊息分類為「個人」和「工作」；在24小時後自動刪除不同程式的一次性密碼；以及提示未回覆訊息、朋友生日等等。

其他升級包括加強Gboard文法校正，檢查輸入內容的串法並在發現問題提出建議；Live Transcribe離線使用，實時將語音轉換成文字，助聽障人士進行對話；追加屏幕使用時間小工具，在主屏幕顯示用家每天最常使用的3個程式及使用時間，點擊「健康數碼生活」程式即能調整使用習慣，之後可利用應用程式計時器設定使用上限，甚或透過專注模式在特定時間關閉令人分心的程式。

特別一提，Android的鄰近分享功能過去只限一對一傳送，更新後終於可選擇多位接收者，將同一檔案傳送予多位朋友，適用於Android 6或以上裝置。

同場加映：iOS 15.4本周上線？

今年1月底Apple曾向開發者釋出iOS 15.4 Beta 4，最大亮點是加入「戴口罩解鎖」功能。近日有消息指正式版將於本周推出，屆時iPhone 12以上機型更新軟件後，便能使戴住口罩照解鎖手機了！