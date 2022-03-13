鈴木優香　48系F奶新女王

喺過去十幾年，日本大型女子偶像組合AKB48一直係當地藝能界嘅風頭躉，喺亞洲地區都好多人認識，所以隊員經常成為狗仔隊追訪目標，一旦鬧出緋聞就會變咗新聞話題，好似今日為大家介紹嘅鈴木優香，被傳媒踢爆私生活亂龍，搞到離隊收場，但因為身材太正，人氣不跌反升。

王者身材

AKB48一向人才濟濟，多年嚟為日本寫真界孕育大批寫真女優，好似大和田南那、永尾瑪莉亞等等，現年21歲嘅鈴木優香就係佢哋嘅師妹。呢位人氣高企嘅青春玉女，擁有一張天真童顏，經常笑容滿面，加上聲線嬌嗲，深受宅男歡迎。身材方面，生得嬌小嘅佢，胸前有一對分量十足嘅F奶，加上佢有一身透明感十足嘅嫩白美肌，令胴體吸睛指數大大增加，所以有傳媒封佢為「AKB48之新寫真女王」。

差啲玩完

剛才提到鈴木優香屬48系成員，而喺佢入團之前，曾經以皆川優香呢個藝名加入地下偶像團體81 moment，之後又加入另一團體晚安世界，所以演出經驗相當豐富。2019年優香成功投身AKB48，但際遇平平，先喺上年患上新冠肺炎，康復之後又被傳媒追擊，話佢嘅私生活混亂，疑似喺短時間內搭上兩名男子！為此，優香發表道歉聲明，仲自動執包袱，黯然離開AKB48。雖然歌唱事業受打擊，但優香冇因此氣餒，仲憑住美貌同身材，喺寫真界殺出一條血路，仲成功令佢嘅人氣火速上升呢！

Profile

年齡：21歲

身高：5呎1吋

三圍：34-24-35

鈴木優香近期密密為不同媒體拍性感寫真，登入佢嘅社交網，就可以欣賞到部分靚相，千祈咪錯過。