【香港波波，學嘢！】台灣波波自爆患「爆乳迫害症」

近排台灣掀起一股「啦啦隊女神」熱，各大棒球隊嘅啦啦隊盡收「峰」味十足、身材惹火嘅索女，令到班球迷對眼好鬼攰，睇住啲波又拋又彈，同時班索女仲炒熱埋當地寫真集市場，個個輪住出寫真。至於「本地波」，論最新鮮熱辣同花生度高，相信只有憑36E巨胸榮登「無綫咪霸」嘅黃婧靈一個撐住，佢叫得做波波，除咗有過人「胸器」，呢排更口技盡出狂講性，先叫做對得住「波波」呢個名。咪以為「波波」呢個名只得佢一個，原來其中一位台灣啦啦隊女神直情「實名登記」、叫做陳波波（Bobo）！

陳波波係台灣職棒隊中信兄弟嘅啦啦隊成員之一，峮峮同短今都係同佢一隊！陳波波以短髮同大眼見稱，粉絲話佢夠晒陽光清新，清純甜美，把聲嬌滴滴，當然32C好雙乳加埋23吋螞蟻腰，完全加晒分！香港嘅波波出口術講性，台灣呢位波波更引人入「性」！平時網晒水着照同內衣照都未夠，啲留言先至攞命，好似佢放三點式照，唔會好似香港女仔咁寫句雞腸或人生金句嚟托高自己，佢反而好貼地，有碗話碗，有波講波，自爆有「爆乳迫害症」：「我的閨蜜們都是大奶妹，真是迫死我了！」所以要成日搵啲承托力強勁嘅三點式，真係好辛苦佢囉！

今日（13日）佢網晒喺公園影嘅相，相中嘅佢玩粉紅爆乳，配埋條超短裙，隻手仔仲插咗喺雙腿之間，佢留言話：「玫瑰你拿才浪漫，大海和你才好看」，都話撒嬌女人最攞命，齋講「撩仔」功力，睇嚟香港波波有排學！