情「豆」初開 特別挑逗

廣東話有句俚語叫「食X食着豆」，意思係指因禍得福，執到支好籌！講真喺情慾世界入面，「豆」（Bean）可以聯想到男女身上最性感嘅部位，所以見到呢個字容易令人想入非非，甚至獲得高潮迭起嘅快感！

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Bean Bags 愈大愈正

大家知唔知「Bean Bags」係乜？喺度問得，答案又點會係豆袋咁簡單。原來喺情色俚語中，「Bean Bags」暗指女士胸前嗰對車頭燈。另外，中文解作豆莢嘅「Bean Pods」，同樣暗指身體某部位，但就唔係喺女人身上，而係指男士嘅蛋蛋。至於男士支棒棒叫做「Bean-tosser」，呢個俚語可以意會為蛋蛋上嘅攪拌棒，係咪好有畫面呢？

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Bean Bag Sex 梳化曳曳

上文提到「Bean Bag」係指女士對車頭燈，但後面加個「Chair」，意思就會變成我哋口中嘅懶人梳化。作為一張勁Relax嘅梳化，自然有唔少人想喺上面曳曳，呢種行為就被稱為「Bean Bag Sex」。據性學家指出，有3招性愛體位好啱喺呢種梳化上玩，分別係推車仔、坐蓮式同反向騎乘位，當中有兩招喺女上男下嘅體位，理由係男士瞓喺懶人梳化上被騎乘，感覺特別舒服喎，大家有冇興趣試吓？

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《Jackin The Beanstalk》 激烈搖盪

字面解作豆莖嘅「Beanstalk」，喺情色俚語中暗指男士兵器，而講到玩弄兵器嘅經典四仔，不得不提Mayhem喺2006年5月推出嘅《Jackin The Beanstalk》。影片由AVN名人堂導演Barrett Blade執導，唔止搵嚟August Night、Ana Nova等多位紅極一時嘅美艷脫星演出，仲有四仔界男神James Deen孭飛，今日睇番呢個演出陣容，絕對係經典！值得一提，片中每一位女星都用上自己最拿手方法嚟挑逗對手嘅兵器，部分玩法都幾有新鮮感，甚至影響到後嚟嘅四仔演出呢！

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同場加映：敏感小跳豆 夕美紫苑

AV女優唔止要身材好，體質敏感都係一大賣點，有「小跳豆」稱號嘅夕美紫苑，就係一位敏感度極高嘅爆乳女優。2018年10月以S1專屬女優身份出道嘅佢，起初對車頭燈已經有39I，但唔知係咪吸收得太多雄性精華素，舊年轉會OPPAI後，對燈竟然升Cup至40J！有AV迷指出，夕美紫苑之所以有「小跳豆」嘅稱號，係因為佢唔止兩粒乳點敏感度高，兩腿間嗰粒小豆亦係敏感過人，幾下挑逗已經令佢興奮到好似跳豆咁典嚟典去。話時話，OPPAI獲得呢位人間胸器加盟，相信會好好重用，大家等睇好戲！