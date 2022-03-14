【是日通勝】

農曆二月十二

壬寅年 癸卯月 丙寅日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：入學、立約、納財

忌：作灶、祭祀、安床

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：17、23、30、47

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：投資市場風高浪急，決策失誤可致虧損收場。

金牛座：與人溝通不能單靠文字，必須提升面談能力。

雙子座：積壓的公務要及早處理，沒時間非拖延藉口。

巨蟹座：收入穩定，經濟狀況不錯，生活滿意度上升。

獅子座：身心疲憊，需要一次調整，才能走更遠的路。

處女座：跟朋友合夥投資要帳目分明，小心因財失義。

天秤座：別人對你好不是理所當然，適當時候要回饋。

天蠍座：主動爭取表現才有望上位，坐等伯樂行不通。

人馬座：職場上迎來強勁對手，掉以輕心會惹上麻煩！

山羊座：被迫承擔別人的工作，氣上心頭卻無可奈何。

水瓶座：渾身正能量，為親友排難解紛，可獲好人緣。

雙魚座：敞開心扉，嘗試接納新事物，得着比預期多。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）羊 財運升

（跌）猴 精神差

鼠：桃花運不錯，適合約會，或有意外收穫。

牛：健康存隱憂，有着涼可能，要加強保暖。

虎：人氣欠佳，拖累工作，有可能得罪客戶。

兔：工作運一般，宜少說多做，勿諸多挑剔。

龍：感情遇阻力，安全感不足，冷戰要避免。

蛇：財運稍遜，開支比預期多，花錢要節制。

馬：易因面子問題惹麻煩，謀事要腳踏實地。

羊：財運上升，多勞多得，勿錯失賺錢時機。

猴：是日沖煞，精神欠佳，思考問題欠周詳。

雞：健康運平平，要小心身體，防病毒侵襲。

狗：身心狀態佳，工作加把勁，表現可提升。

豬：事業運強，遇上難題夠淡定，有力擺平。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

與其怨天尤人，不如知命認命

當今疫情嚴峻，很多人仍努力找出有效對應密碼，希望告別這場災劫。在這時候，有誰能在玄學上計算出甚麼時間終結？早前有高人說已預測到今次疫情，又表示在未終結前可以告訴大家好消息。其實每個人的命運走向完全在於正確的放棄與選擇，不要活在別人的嘴裏，也不要活在別人的眼裏，而是要把命運掌握在自己手裏。

父母生下我們的一刻已決定了人生密碼，好像產品上的條碼內藏相關資料，看哪位高手能透徹解密其一生的五行喜忌和攻守之道。當不在運時，懂得怎樣避凶，減少衝擊；當好運時，則能錦上添花，不會錯失浪費機遇。

坊間爭議某些藥適合應用，按中醫理論，新冠是熱，但體質偏寒者應不適合，但有些醫師說，雖然本質是寒，但遇上特別情况，應作特別配合才能改善。正如八字論人生，也有些特別案例，好像金和木相剋，但在某些情況也需要在不同時空來運用，是中華文化的智慧財產。

平時我們辨寒熱，最簡單的方法是用心，即心裏的感覺是冷還是熱，想喝冰水或熱水，想多穿衣還是想脱衣；如果小孩子年幼表達不清，就用被子蓋上，如被子被蹬開代表熱，蜷縮被子喜暖為寒，寒熱之分，南轅北轍。

成功不是贏在起點，而是贏在轉折點。每顆珍珠原本是一粒沙子，但並非每一粒沙子都能成為珍珠。