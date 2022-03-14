周秀娜色誘黃浩然　情敵黃宗澤約講數

周秀娜（Chrissie）、黃宗澤（Bosco）和黃浩然陷入「三角戀」，三人在新劇《叠影狙擊》的關係錯綜複雜。今次一人分飾兩角的Chrissie艷福無邊，同時獲兩男神求愛，劇情交代她原本情傾Bosco，但卻因查案而向「Big Boss」浩然埋身。Chrissie與Bosco已先後多次扮演情侶，前者曾笑言後者是自己「咀得最多的男演員」，Bosco打趣說：「今次都好多咀戲，咀到導演叫cut，我哋可以即刻分開，然後傾偈講笑，已經冇晒感覺似足『交功課』。」

飾演反派的浩然則第一眼已視Chrissie為自己的理想型，故陷入感情漩渦中互相利用，據悉劇組稍後將安排Chrissie主動色誘浩然！談到這場重頭戲，浩然坦言：「依家疫情，要保持社交距離，所以未拍得住，都要傾睇吓點拍，暫時唔想劇透太多，只可以話會有驚喜嘅。」問到今次與Chrissie「相遇」，是否令他憶起當初結識太太，浩然說：「當然會有好感，但我哋又冇咁戲劇性囉。」

浩然與Bosco日前於停車場鬥戲，鏡頭前後都有講有笑，完全不似「情敵」。Bosco笑言羨慕浩然：「佢個角色患有心臟病，完全冇動作場面，我都打到條頸有少少整親。」談到其餐廳重開後只做午市，Bosco坦言：「好多員工跟咗我好幾年，點都要頂，唔通要人失業咩？大家多啲嚟幫襯囉。（真係蝕過百萬？）一定，好彩呢兩年拍戲我就冇停過，可以用片酬嚟補貼。」他又直言原本有意繼續開拓自己的飲食生意版圖：「之前睇位（舖），依家梗係要停啦。（疫情後繼續？）望係咁望啦。」