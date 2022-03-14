東方日報C1：姚焯菲Yumi慘受滋擾　遭惡搞「提供服務」

人氣男團MIRROR與以姚焯菲（Chantel）及炎明熹為首的組合After Class，成為樂壇銳不可當的勢力，掀起全城追星熱，不過有聲稱是「鏡粉」的網民，以言詞不雅及具恐嚇性的訊息，連環狙擊及騷擾Chantel經理人和「蔥頭」丘梓謙，聲言出高價邀請丘梓謙與日本AV女優三上悠亞合拍成人影片外，又惡搞鍾柔美（Yumi），指她可提供另類服務！

現年28歲、在劇集《愛．回家之開心速遞》飾演「蔥頭」的丘梓謙，曾被質疑角色是影射MIRROR人氣王姜濤，惹來部分網民惡意批評，早前他與羅天宇等組成男團Super Tiger，被指是硬撼MIRROR，再次觸動部分網民神經，爆粗咒罵丘梓謙，包括「祝你早日冚家X」等，令他忍無可忍，曾公開留言截圖。

最近騷擾行動升級，網上流傳多張自稱是MIRROR粉絲的網民，與丘梓謙經理人的對話截圖，言詞不但具滋擾性，更連年僅15歲的Chantel及Yumi也受牽連！在對話截圖中，見該網民以「X回家X頭」來稱呼丘梓謙的經理人，聲稱出價8萬元邀請丘梓謙拍廣告外，又出價20萬元邀拍成人影片：「請他拍A片可以嗎？我們會打格仔，20萬也可以。三上悠亞也會來香港一個月，求你！他今次是男主角，真的考慮一下。」經理人禮貌回覆：「不好意思，我們公司旗下的藝人是不會接拍這類片的。」

惟該網民死纏難打，轉而騷擾Chantel的經理人，初時展示為Chantel製作的應援圖片，之後突然問經理人：「你有沒有XXChantel？」後來再改以另一身份進行滋擾，表示想邀請After Class拍衞生巾廣告，當被要求提供廣告詳情及名片時，該網民竟發送一張惡搞Yumi的圖片，相中寫有「800元兩個小時」、「服務項目」包括「鴛鴦浴」等不雅內容。至於Chantel的後援會亦遭殃，同樣收到以上訊息外，更有不少網民留言詢問經理人的聯絡方法，故粉絲擔心有人「有樣學樣」作出滋擾。

或涉滋擾罪行 可判監禁

其實被惡搞的Yumi日前已捲入另一風波，事緣她與其他《聲夢》學員，包括張馳豪等接拍快餐店廣告，結果惹來部分網民「派嬲」狙擊，「聲夢幫」粉絲立刻護航，雙方展開「網戰」。

以上對話截圖流出後，大批網民認為有人出言侮辱誹謗，跟欺凌無異，並質疑該網民是否真的是「鏡粉」，因為對話被公開，而且背景圖更刻意用上姜濤的圖片，猜測可能有人從中挑撥，假借「鏡粉」身份搞事。MIRROR經理人花姐昨日回應事件：「我深信MIRROR同COLLAR Fans係唔會惡意滋擾任何人，我相信你們，大家不用擔心。」根據第228章《簡易程序治罪條例》第20條「與電話、訊息或電報有關的罪行」，任何人使用電報、電話、無線電報或無線電話傳送任何令人厭惡、或不雅、淫褻或威脅性質的訊息，旨在對他人造成煩擾不便及不必要憂慮，可處罰款1,000元及監禁2個月。

昨日《聲夢》經理人回應：「我和公司不能容忍此等持續性滋擾及侮辱行為，為保護年輕歌手藝人、員工安全，我們不排除採取進一步法律行動。」而丘梓謙接受本報訪問時，承認收到很多恐嚇及具攻擊性的訊息：「之前已經有類似留言，但11號當日最嚴重，我嘅社交網有過百留言，有幾個仲係咁拉我入去啲Group度，裏面全部係鬧我嘅嘢，我不斷退出，佢哋不斷拉番我入去，最後我只能夠閂咗留言功能。」

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