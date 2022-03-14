英國奧斯卡　《沙丘瀚戰》掃5獎韋史密夫再封帝

有「英國奧斯卡」之稱的《第75屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）於香港時間今日凌晨舉行，一眾名人紅星均有出席。橫掃11項最多提名的荷里活科幻大片《沙丘瀚戰》（Dune）最終在BAFTA奪5獎成為大贏家。而美國男星韋史密夫（Will Smith）再以頂頭大熱姿態奪影帝，至於「百變天后」Lady GaGa再度失落影后寶座！

《沙》除了獲最佳攝影之外，亦連獲視效、音響、原創配樂以及美術設計多個技術獎。而獲8項提名的Netflix電影《犬山記》（The Power of the Dog）最終只能獲最佳電影以及導演兩獎，令人大跌眼鏡！

至於演員獎項方面，韋史密夫憑《王者世家》（King Richard）順利勇奪最佳男主角，他再度擊敗《犬》的班尼狄甘貝治（Benedict Cumberbatch）獲獎。不過韋因身在美國出席另一《Critics Choice頒獎禮》而缺席未能親自領獎。而擔任BAFTA頒獎嘉賓的GaGa就再次失影后獎，英國女星Joanna Scanlan憑《愛情，來過之後》（After Love）奪最佳女主角。雖然未能獲獎，但GaGa仍換上另一套性感晚裝出席於當地舉行的《Critics Choice頒獎禮》，並吻賀Joanna。至於最佳男女配角就由《心之旋律》（CODA）的Troy Kotsur以及《西城故事》（West Side Story）Ariana Debose兩位大熱門奪得。

其他獎項方面，日本導演濱口龍介執導的《Drive My Car》就獲最佳非英語電影，而迪士尼電影《奇幻魔法屋》（Encanto）就獲最佳動畫獎。

《第75屆BAFTA得獎名單》

最佳電影：《犬山記》

最佳英國電影：《貝爾法斯特》

最佳女主角：Joanna Scanlan《愛情，來過之後》

最佳男主角：韋史密夫《王者世家》

最佳女配角：Ariana DeBose《西城故事》

最佳男配角：Troy Kotsur《心之旋律》

最佳導演：珍甘比茵《犬山記》

最佳新進英國編劇、導演或監製：《The Harder They Fall》

最佳改編劇本：《心之旋律》

最佳原創劇本：《甘草薄餅》

新星獎：Lashana Lynch

最佳攝影：《沙丘瀚戰》

最佳動畫電影：《奇幻魔法屋》

最佳紀錄片：《靈魂樂之夏》

最佳非英語電影：《Drive My Car》

最佳服裝設計：《黑白魔后》

最佳化妝與髮型：《神聖電視台》

最佳配樂：《沙丘瀚戰》

最佳剪接：《007：生死有時》

最佳美術設計：《沙丘瀚戰》

最佳音響：《沙丘瀚戰》

最佳視覺特效：《沙丘瀚戰》