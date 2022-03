Critics’ Choice頒獎禮舉行　Lady GaGa連環失落影后

繼「英國奧斯卡」之稱的《第75屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》(BAFTA)舉行完畢之後,美國影視界盛事、《第27屆Critics’ Choice頒獎禮》(CCA)亦於香港時間今日早上於美國加州舉行,一眾名人紅星出席。結果美國男星韋史密夫(Will Smith)繼BAFTA之後,再憑《王者世家》(King Richard)捧走電影組別的最佳男主角!而身在英國出席CCA的「百變天后」Lady GaGa繼BAFTA之後連環失獎,未能勇奪影后殊榮。認真慘情!

與影星妻子珍達娉琦(Jada Pinkett)一同出席CCA的韋再次擊敗其他勁敵包括《犬山記》(The Power of the Dog)的班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)而勇奪影帝。再獲影帝的韋上台領獎時表現興奮。至於影后方面,美國女星謝茜嘉積絲婷(Jessica Chastain)繼上月《演員工會獎》之後再度憑真人真事電影 《神聖電視台》(The Eyes of Tammy Faye)勇奪CCA影后。而謝茜嘉因身在外地拍戲而未能出席CCA親自領獎。不過她亦有於社交網拍片答謝。至於最佳男女配角就繼續由《心之旋律》(CODA)的Troy Kotsur以及《西城故事》(West Side Story)Ariana Debose兩位大熱門奪得。他們較早前在BAFTA已獲獎。

而同獲11項最多提名的《貝爾法斯特》(Belfast)和史提芬史匹堡(Steven Spielberg)執導的歌舞片新作《西城故事》(West Side Story)亦有於CCA獲獎。其中《貝》勇奪最佳群體演出獎。至於Netflix電影《犬山記》就獲最佳電影,而女導演珍甘比茵(Jane Campion)亦獲最佳導演以及最佳改編劇本獎。至於其他獎項方面,日本導演濱口龍介執導的《Drive My Car》繼BAFTA之後再獲最佳外語片,而古天樂有份投資的動畫《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs. the Machines)就獲最佳動畫獎。