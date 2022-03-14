Critics’ Choice頒獎禮舉行　Lady GaGa連環失落影后

繼「英國奧斯卡」之稱的《第75屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）舉行完畢之後，美國影視界盛事、《第27屆Critics’ Choice頒獎禮》（CCA）亦於香港時間今日早上於美國加州舉行，一眾名人紅星出席。結果美國男星韋史密夫（Will Smith）繼BAFTA之後，再憑《王者世家》（King Richard）捧走電影組別的最佳男主角！而身在英國出席CCA的「百變天后」Lady GaGa繼BAFTA之後連環失獎，未能勇奪影后殊榮。認真慘情！

與影星妻子珍達娉琦（Jada Pinkett）一同出席CCA的韋再次擊敗其他勁敵包括《犬山記》（The Power of the Dog）的班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）而勇奪影帝。再獲影帝的韋上台領獎時表現興奮。至於影后方面，美國女星謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）繼上月《演員工會獎》之後再度憑真人真事電影 《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）勇奪CCA影后。而謝茜嘉因身在外地拍戲而未能出席CCA親自領獎。不過她亦有於社交網拍片答謝。至於最佳男女配角就繼續由《心之旋律》（CODA）的Troy Kotsur以及《西城故事》（West Side Story）Ariana Debose兩位大熱門奪得。他們較早前在BAFTA已獲獎。

而同獲11項最多提名的《貝爾法斯特》（Belfast）和史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的歌舞片新作《西城故事》（West Side Story）亦有於CCA獲獎。其中《貝》勇奪最佳群體演出獎。至於Netflix電影《犬山記》就獲最佳電影，而女導演珍甘比茵（Jane Campion）亦獲最佳導演以及最佳改編劇本獎。至於其他獎項方面，日本導演濱口龍介執導的《Drive My Car》繼BAFTA之後再獲最佳外語片，而古天樂有份投資的動畫《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs. the Machines）就獲最佳動畫獎。