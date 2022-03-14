【中醫溫提】按體質對症下藥

確診人數未見大幅度回落，一些中成藥在社區被搶購，不過註冊中醫師李廣冀醫師指出，中藥與西藥不同，需分體質服用，以免形成反效果。

【中成藥勿亂服】

李醫師指對大部分患者而言，新冠肺炎屬自限性疾病，一般約5至7日就可以痊愈，症狀一般為發燒、咳、肚瀉、頭暈、喉嚨痛等，患者可分為熱性症狀及寒性症狀，前者症狀為發燒、喉嚨痛、咳黃痰及便秘等，而後者症狀為怕冷多於發熱、嘔、頭暈、疲倦等。

熱症患者可服用連花清瘟膠囊、金花清感顆粒、維C銀翹片等中成藥，而寒症患者則可服用藿香正氣散、柴葛解肌湯等。值得一提的是，無論你是熱底還是寒氣，只要發燒就會視作熱症，另外有熱症的患者，在患病初期可飲用含金銀花、魚腥草、薄荷的湯水，但若中後期飲用，因其屬性涼，不適用於所有體質，甚至有機會會引起敏感咳，故必須在註冊中醫師指示下才飲用。

【紓緩茶飲】

所謂防患於未然，一些對應的茶飲，可作作滋潤、紓緩症狀等功效，李醫師就為兩種體質的人士各自推介了一款茶飲，做法簡單，材料不多亦常見，就算疫情過後都適用。

寒底人士：無花果陳皮南北杏茶

材料：無花果乾8粒、南北杏2湯匙、陳皮1角

功效：無花果清熱解毒、健脾潤肺、化痰祛濕；陳皮可化痰止咳，而南北杏亦有平喘止痰功效。此茶飲性質溫和，潤肺同時紓緩喉嚨痕癢不適。

做法：

1.無花果乾切半，所有材料洗淨備用。

2.把所有材料放入煲中，加入1.5公斤水。

3.開大火煲滾後，轉小火煲20分鐘即可飲用。

熱底人士：魚腥魚蘋果雪梨茶

材料：魚腥草1斤、蘋果2個、雪梨乾10片

功效：魚腥草有天然抗生素之稱，有助降火抗炎，雖然偏涼，但加入雪梨乾則起平衡作用，清熱止咳，有助增強抵抗力。

做法：

1.去除魚腥草的根部，蘋果去芯切塊，所有材料洗淨備用。

2.把所有材料放入煲中，加入2公斤水，煲1小時即可飲用。