遭樓上住客高空擲物致地磚爆裂　區永權發文強烈譴責

《東張西望》主持區永權（Albert）今年1月受樓上鄰居高空擲物滋擾，有人將吸塵機棍由高空擲下，仲撞崩佢露台邊位，好彩當時冇人受傷，佢當時就喺社交網貼文，請佢樓上嘅鄰居高抬貴手，唔知樓上鄰居係咪都有關注Albert嘅社交網，自此之後就再未見Albert發文投訴，問題似乎解決咗。

點知事隔兩個月佢樓上鄰居又再次送大禮，Albert再次喺社交網貼相留言：「忍無可忍！！！請樓上某一位鄰居高抬貴手，切勿再高空擲物！雖然閣下住的樓層高，但品德人格絕對成反比。今次天降雜物，當中包括雨傘一把，而衝力更能夠導致我家露台整塊地磚都破裂，可見撞擊力相當爆裂。不論你有心或無意，本人將會保留一切法律追究權！或許你會心存僥倖，每次高空擲物都沒有傷人，怎樣亦奈你唔何！但試問在那個當下，正正是某人身處地磚位置，後果必定不堪设想，頭骨也會破裂！假若閣下想辯解只是無心之失的話，那麼就務請閣下將一切雜物遠離你家露台，切勿以身試法！高空擲物乃刑事罪行：一經定罪，可被判罰款或監禁。」網友都留言譴責對方「離晒譜」，亦有網民叫佢一定要報警：「真唔好再忍」、「為家人着想最好報警，如果你兩個小朋友喺露台會好危險」、「要等到死人才報警嗎？」