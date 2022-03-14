要Pro又要潮！山系跑鞋Hot Picks！

隨着行山運動愈來愈普及，愈來愈多人挑戰極限，開始跑山。跑山過程中需要時刻注意自己的步伐，探索每一步路程。平時街跑都是平路較多，但跑山卻不一樣，除了上斜落斜還要面對不同的路況。因此跑山除了不少得訓練，更需要合適裝備，不能隨便穿一對運動鞋就去跑，而是需要一對專屬跑山，又具備抓地力、柔軟舒適及防跣的鞋款。適逢今季多個山系品牌推出功能升級的越野跑鞋，款式上更加入流行元素和新色調，完全滿足要Pro又要潮的山系跑友！

應付不同路況

跑山是一項高强度的運動，選擇跑山鞋時須留意耐磨程度、緩震性能、跑步時的腳感、抓地鞋底等因素。The North Face全新推出的VECTIV Eminus，前掌搭載3D VECTIV TPU承托板，能提供持久的緩震效果。鞋底的弧形滾軸和SURFACETRL抓地橡膠則可穩定速度，應付不同彎曲山路。配合流線形鞋身及透氣網面設計，大大提升着用者的乾爽和舒適感。

除了VECTIV Eminus外，品牌亦帶來兩款VECTIV Fastpack FUTURELIGHT™ 輕量徒步鞋（備有男女款式）。前掌同樣搭載3D VECTIV TPU承托板去穩定足底和增強推動力，加上自家研發的FUTURELIGHT科技，不但防水透氣又輕身，更能應付不同地形，令着用者能輕鬆展開長時間徒步之旅。

同場加映：經典易襯休閒波鞋

Puma近日以2000年代初期為靈感，推出全新的RS-fast unmarked。RS-fast鞋款是品牌在1980年代開發出的第一款具備「Running System」緩衝技術的鞋款，經典的Dad Shoes輸廓在新一代RS系列中仍然保留着。今回更一次過推出男女皆宜的淺卡其色、黑色和灰色設計，襯上鞋側的漸變色PUMA Formstrip跑道標誌，充滿躍動感覺。