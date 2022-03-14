衣着太出位惹批評　華莎寫歌Cool爆回應網民

2014年出道的韓國女團MAMAMOO憑歌唱實力和型格形象吸納大批女粉絲，其中有份主持節目《我獨自生活》的華莎因為作風大膽和打扮破格，經常成為網民熱話，她多次因為衣着太暴露而受到大眾批評，但她未有因此退縮，以自己的方法對付惡評。

華莎近日亮相KBS節目《只能停一次》，講到她於2020年推出的Solo歌《Maria》，該曲是由她包辦作曲填詞，講述她被網民批評的心境：「人們都因為我衣着暴露和化濃妝而認為我是壞人，當時我想『大家是希望我哭嗎？是希望我覺得痛苦嗎？』，所以我就抱住『好吧，我就將眼淚送給你』的心情去寫了這首歌，Maria是我的洗禮名，這是一首給我自己安慰的歌曲。」

她過往曾多次因為舞台服裝太出位而成為網民的攻擊對象，她在2018年舉行的《MAMA音樂頒獎禮》中以紅色緊身衣登場，大騷豐滿上圍和靚股，但被網民說她一身造型是賣弄色情，同年她在《SBS歌謠大戰》的性感睡衣造型亦惹來批評，不少觀眾鬧爆她教壞細路，她又曾被發現在出國時沒有穿內衣，令她再次成為被批評的對象。

當時華莎曾表示：「這只是因為覺得自在和舒服才做的行為，並不是為了達到甚麼目的，當然會有人因為我太隨意而感到不快，也會有人覺得沒問題，這兩種意見我都非常感謝，現在令我有了警覺心，知道即使我感到很自在，也不是所有人都是這樣認為。」