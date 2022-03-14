【日本金唱片】BTS掃10獎　Snow Man初登賣碟王

日本唱片協會辦舉的《第36屆日本金唱片大賞》今日(14日)公布得獎名單，尊尼9人男團Snow Man首度奪得大獎，成為2021年賣碟王，韓國勁爆男團防彈少年團（BTS）則橫掃10獎成大贏家。

日本唱片協會統計過去一年CD、DVD、影帶銷量及網上收費平台點播率等得出結果。出道短短2年的Snow Man銷量全年最勁，其細碟過去一年銷量有288.1萬張，去年9月面世的大碟《Snow Mania S1》賣出105.3萬張、而音樂影像作品銷量則有90.6萬張，首度奪得最高榮譽的「年度歌手」大獎，並包辦「年度大碟」、「年度單曲」等7獎。隊長岩本照表示光榮，同時感謝粉絲支持。而成員Raul及渡邊翔太，今日(14日)開心現身，為代言連銷快餐店宣傳。

BTS則連續4年奪最佳亞洲歌手獎，其精選大碟《BTS, THE BEST》成亞洲組別的年度大碟，而歌曲《BUTTER》則成亞洲組別年度下載歌曲等，合共奪得10獎。2人組合YOASOBI則憑歌曲《怪物》奪年度下載歌曲大獎。男歌手優里則成新人獎得主。