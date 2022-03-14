英國奧斯卡　「妙麗」上台暗寸《哈利波特》作者反變性人

被喻為「英國奧斯卡」的《第75屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）於倫敦舉行，憑電影《哈利波特》（Harry Potter）「妙麗」一角名成利就的英國女星愛瑪沃森（Emma Watson）擔任「最佳英國電影」的頒獎嘉賓，借上台炮轟《哈》作者羅林（JK Rowling）！

羅林是女權份子，亦推動同性戀平權，以前向來是左翼社會正義進步先鋒，不過直到她對變性人議題多番發言，例如質疑女變性人參與女子運動賽，會對其他女性運動員不公平，以及有些犯罪者可借女變性人無限制入女廁的措施性侵女性，登時被其他「更左」的左翼份子視為「思想落後」，認為她仇視變性人。

同為女權份子的愛瑪，獲女諧星Rebel Wilson介紹上台：「下一個頒獎嘉賓係愛瑪沃森，佢自稱係女權份子，但大家都知道佢係個女巫。」愛瑪發言時表示：「我係為咗所有女巫而嚟！」她強調「所有」，是暗示女變性人與女人完全一樣，批評羅林區分兩者。愛瑪攻擊羅林，網友有讚有彈，有人覺得她仗義發聲，是個「女王」；亦有人覺得沒有羅林就沒有今天的她，她可謂食碗面反碗底。