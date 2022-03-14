南柱赫帶金泰璃去旅行　《二十五，二十一》連續10集收視稱冠

韓星金泰璃與南柱赫合演的tvN韓劇《二十五，二十一》正在熱播，劇集講述金泰璃飾演的羅希度與南柱赫飾演的白易辰於1998年、彼此是18歲和22歲時相遇，經歷創傷和誤會之後，於3年後才開始相愛的故事。

昨晚（13日）播出的第10集，講述南柱赫向金泰璃表白，雖然金泰璃沒有接受，但南柱赫會繼續在身邊支持她，而南柱赫正為金泰璃與苞娜拍攝劍擊選手的記錄片，他知道兩人都因為要過選手生活而未去過學校旅行，便決定帶兩人去拍攝以旅行為主題的影片，好友崔顯旭和李珠明亦加入其中，眾人在海邊度過快樂時光，金泰璃笑住對南柱赫說：「我怎麼覺得這一刻會是永遠呢？」南柱赫便回答：「或許真的是永遠。」

不過，最後一幕鏡頭轉到2022年，飾演中年版羅希度的金素賢帶女兒到醫院途中，女兒問：「媽媽，我們不可以去旅行嗎？我的暑假快過完了。」金素賢便說現在因為疫情而不可以去旅行，又指自己讀書時也沒去過旅行，女兒便說：「媽媽明明去了，高中的時候和朋友去過海邊，我見到媽媽的相簿有照片。」金素賢卻說：「我高中的時候去過海邊嗎？我甚麼時候和他們去過？我怎麼不記得呢？」又說：「哪有東西是永遠的呢？所有事物都是一瞬間的，全部都會流走。」未知是否暗示劇集不會是大團圓結局。

該集全國平均收視錄得10.879% ，首都圈的收視更錄得12.660%，創開播以來新高，稱冠同時段劇集，至於宋江與朴敏英合演的《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》則錄得7.555%收視。