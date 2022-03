由古天樂投資兼任執行監製的動畫《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs. The Machines)將在即將舉行的《奧斯卡金像獎》中提名最佳動畫,而影片昨日先拔頭籌,在網上舉行的「動畫界奧斯卡」安妮獎(Annie Awards)中橫掃8個獎,令影片即時成為奧斯卡奪標大熱!

《一》擊敗迪士尼多部大熱動畫《奇幻魔法屋》(Encanto)、《盛夏友晴天》(Luca)以及《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)掃走最佳動畫電影、導演、劇本、配音等8個獎項成為大贏家。由於《安妮獎》向來被視為奧斯卡前哨戰,過去11屆《安妮獎》得獎電影,有7部包括上屆《靈魂奇遇記》(Soul)得獎後成功在奧斯卡獲獎,故此《一》於奧斯卡獲獎的呼聲很高!