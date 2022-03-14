本日日本：慶祝5周年　88萬件積木炮製4.4米高櫻花樹

位於名古屋的日本樂高樂園（LEGOLAND Japan）是日三大樂園之一，擁有7大主題園區，以及40多種的遊樂設施及表演，是親子旅遊的熱門地點。日本樂高樂園於今年迎接5周年，即將舉行不少特別活動慶祝一番。由3月18日至5月8日，樂園入口處將放置一棵用88萬件LEGO製作的超巨型櫻花樹， 該樹高4.4米及闊5米，十分矚目，適逢櫻花季將至，這個布置極有春日的氣氛，加上有和式紅白條紋燈籠點綴，是必到的拍照位。另外3月18日起將會開設新設施Rainbow Design Studio，透過不同工作坊，訓練小朋友的創造性、社交性及藝術性，當中的「LEGO Dots Wall」可使用LEGO Dots的配件創作出新作品，另外的「點字工作坊」則教小朋友使用LEGO上面突起的圓點創造出自己名字的點字，並介紹自己，達到培養社交性的目的。此外還有LEGOLAND Games 2002 Spring的「LEGO Ninjago Training Academy最終章」，忍者學徒從四項修行之中挑戰兩項，最後於櫻花樹下用LEGO砌出一個5字，完成挑戰可獲得畢業證書及特別設計的禮物。另外更推出多款春季美食，造型十分特別，包括LEGO薯條、忍者冬甩、LEGO漢堡包等。