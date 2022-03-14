畫家出手　機殼變身藝術品

門小雷 x CASETiFY首次作品，產品均畫有小雷的動人水彩畫，全部即日於官網及門市上架。(互聯網)

跨界合作風潮在Gadget界屢見不鮮，藝術家更不時參與手機或機殼設計，最近就有不少CP誕生，一齊睇睇！

港式水彩

藝術家門小雷憑獨特畫風及精彩的故事敍述能力，令她成為本地最為人熟悉的藝術家之一。最近她與配件品牌CASETiFY合作推出首個聯乘系列，主題為「Electric Dreams」，描述一個女子組合經歷世界末日後進入元宇宙遊戲世界的歷險旅程。作品橫跨iPhone及Samsung指定手機，並設有Airpods及Airpods Pro 保護殼、Macbook保護殼及磁力無線充電器等配件，全部均畫有門小雷擅長的水彩漫畫元素。兩大單位同時推出命為「World's End Girls」的限量套裝，由4款限量夜光流沙手機殼構成一幅動人場景，全球限量100 套，每套均設門小雷親筆簽名及印有專屬編號，Fans見到一定心心眼！

科幻元素

台灣插畫家周建安CA CHOU擅長Cyberpunk科幻元素，作品強調線條表現，在平面中呈現出立體感。他過去曾與Nike、adidas、Casio等合作，早前與當地街頭品牌REMIX展開首度合作，將其特色人體畫作融入RHINOSHIELD犀牛盾Mod NX特製手機殼之中，並涵蓋iPhone SE至iPhone 12 Pro Max等多個手機型號，有興趣可經官網入手。

水墨繩帶

新銳藝術家紀人豪曾登上HERMES藝術展，作品從畫布到幾層樓高的壁畫都有。為配合去年Samsung Galaxy Z Flip3 5G的推出，他曾把畫作畫於手機的指繩帶之上，並以「水墨」作為創作題材，展現藝術的不可控一面，在沉悶的機海中帶來新鮮感。